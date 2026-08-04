כניעה מוחלטת: פרטי העסקה עם איראן נחשפים

גורמים איראניים שוחחו עם התקשורת הבינלאומית, ומסרו שורה של פרטים על הסכמות מתגבשות הין טהראן והשלטונות בעומאן, על הפעלת מצרי הורמוז. על פי ההסכמות המתוארות, איראן תזכה לשליטה מרחיקת לכת במצר, באופן דומה למצרים ותעלת סואץ.

על פי הפרסומים, התקיימה התקדמות משמעותית בשיחות בין המדינות, במסגרת ניסיונות אזוריים להגיע להסכמים על הפעלת המצר, באופן שיאפשר הגעה לעסקה עם ארה"ב בהמשך הדרך.

על פי בכירים איראניים, הסיכומים הראשוניים מוטים באופן כבד לטובת איראן, כאשר איראן צפויה במסגרת ההסכם לקבל לידייה את השליטה בכניסה למיצרים, תקבע מי יוכל להיכנס למרחב וכל זה בהסכמה אמריקאית.

על פי הפרסומים, מאז התקיפה שבוטלה, האמריקאים מראים 'גמישות רבה מאוד' אל האיראנים ויקבלו 'כמעט כל הסכם' שיתקבל בין המדינות ויביא לפתיחת המצר, כאשר איראן בעצמה דרשה כי ההסכמות חייבות להתקבל גם על ידי הבית הלבן, אחרת סגירת המצר תימשך.

על פי ההסכם המתגבש, במהלך תקופת ביניים של שבועות יתקיים פינוי מוקשים ימיים, ואז הסכם זה יכנס לתוקף במלואו.