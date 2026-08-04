בדרך לחיזבאללה: צבא לבנון סיכל הברחת טילים

דוברות צבא לבנון פרסמה לפני זמן קצר פרטים מעמיקים על הברחת אמל"ח משמעותית שסוכלה על ידי יחידות המודיעין והאכיפה. על פי הודעת לבנון, לאחר מעקבים אינטנסיביים של כוחות הביטחון סוכלה הברחה של עשרות טילי גראד, רקטות, חומרי נפץ ואמצעי לחימה.
על פי הודעת הצבא: "בעקבות המעקב הביטחוני אחר פעולות ההברחה דרך הגבולות הצפוניים והמזרחיים, יחידה של הצבא שפעלה במרחב ערסאל, תפסה טילי גרד 122 מ"מ שהוברחו משטח סוריה לשטח לבנון, בנוסף לרכב פיק-אפ ששימש להובלתם, ועצרה את האזרחים המעורבים".
כאשר מעבר לכך בוצעה פשיטה על מתקנים הקשורים לרשת ההברחות: "בנוסף, בוצעו מבצעי פשיטה לחיפוש אחר שאר חברי הרשת, ונתפסו תחמושת קרבית וציוד צבאי".