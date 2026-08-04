בדרך לחיזבאללה: צבא לבנון סיכל הברחת טילים

טילי גראד שנתפסו בלבנון ( צילום: צבא לבנון )

דוברות צבא לבנון פרסמה לפני זמן קצר פרטים מעמיקים על הברחת אמל"ח משמעותית שסוכלה על ידי יחידות המודיעין והאכיפה. על פי הודעת לבנון, לאחר מעקבים אינטנסיביים של כוחות הביטחון סוכלה הברחה של עשרות טילי גראד, רקטות, חומרי נפץ ואמצעי לחימה.

ההברחה שסוכלה ( צילום: צבא לבנון )