יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גידי גוב

הזמר, השחקן והמגיש הכי ישראלי שיש חוגג היום יום הולדת: הנה 10 דברים שלא ידעתם (או שכבר הספקתם לשכוח) על גידי גוב.

1. ההתחלה הצבאית בלהקת הנח"ל

את שירותו הצבאי עשה גידי גוב בלהקת הנח"ל (מחזור 1969), שהייתה חממה לכישרונות הענקיים של התקופה. שם פגש שותפים לדרך כמו דני סנדרסון, אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק, ועבד עם במאים כמו דני ליטאי. שם גם נוצרו הניצוצות הראשונים של מה שיהפוך בהמשך ללהקת "כוורת".

2. פריצת הדרך עם "כוורת" והאירוויזיון

בשנת 1973 פרצה לחיינו להקת "כוורת" (שצמחה מתוך פרויקט "סיפורי פוגי"), שבה היה גוב הסולן המוביל. הלהקה שינתה את פני המוזיקה הישראלית עם הומור ייחודי, רוק-פופ פורץ דרך והיסטריה גדולה. ב-1974 ייצגה הלהקה את ישראל באירוויזיון עם השיר "נתתי לה חיי" והגיעה למקום השביעי.

3. מלהקת רוק ל"גזוז" ו"דודה"

לאחר פירוק כוורת, גוב המשיך את שיתוף הפעולה המוזיקלי ההדוק שלו עם דני סנדרסון. השניים הקימו את להקת "גזוז" (מבצעת להיטים כמו "תשע בכיכר" ו"רוני") ולאחר מכן את להקת "דודה" בעלת הסאונד הציבורי-רוקיסטי יותר.

4. קריירת סולו עשירה ונכסי צאן ברזל

קריירת הסולו של גוב, שהחלה באלבום הבכורה שלו ב-1978, הניבה עשרות להיטים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, בהם: "בלעדייך", "שטח ההפקר", "עניין של זמן", "נערה במשקפיים", "כמעט סתיו" ו"נעמי".

5. שחקן קולנוע ותיאטרון מוערך

מעבר למוזיקה, גוב פיתח קריירת משחק מצליחה. הוא כיכב בסרטי קולנוע ישראליים מקנוניים כמו "מסע אלואנק" (1977), "להקת הנח"ל" (1978) ו-"דיזנגוף 99" (1979), ושיחק במגוון הצגות תיאטרון (ביניהן בתיאטרון הקאמרי).

6. המגיש האגדי של "לילה גוב"

בשנות ה-90 ביסס את מעמדו כאחד ממנחי הטלוויזיה האהובים בישראל עם תוכנית האירוח והסאטירה "לילה גוב" בערוץ 2. התוכנית זכתה למעמד פולחן, והביצועים המוזיקליים של גוב עם אורחיו קובצו לסדרת אלבומים מצליחה מאוד בשם "שירים מלילה גוב".

7. אהבה גדולה לאוכל והתוכניות עם ישראל אהרוני

גוב ידוע בחיבתו העמוקה לקולינריה. חיבור זה הוביל לסדרות דוקו-אוכל וטיולים מצליחות במיוחד בטלוויזיה לצד השף ישראל אהרוני (כמו "גידי ואהרוני במסע מופלא"), שבהן השילוב בין ההומור של גוב למומחיות של אהרוני כבש את המסך.

8. הקול מאחורי הלהיטים של ערוץ הילדים ופסטיגל

גוב היה חלק בלתי נפרד מעולם הילדים והנוער במשך עשורים. הוא השתתף במספר פסטיגלים, הנחה תוכניות ילדים, ושר את שיר הנושא האגדי של הסדרה "עניין של זמן", שהפך להמנון דורות של מתבגרים.

9. זוגיות מפורסמת ושיתוף פעולה אומנותי

גוב היה נשוי לעיתונאית, המחזאית והתסריטאית ענת גוב ז"ל במשך כ-35 שנים (עד לפטירתה ב-2012). השניים היו מזוגות המפתח בתרבות הישראלית, וענת אף כתבה חלק מהתסריטים והקטעים שבהם השתתף.

10. איחודים ששוברים שיאים

להקת "כוורת" בכיכובו רשמה את שובר השיאים הגדול ביותר בהיסטוריה של האיחודים המוזיקליים בישראל. הופעות האיחוד של הלהקה לאורך השנים (במיוחד ב-1990, 1998 ו-2013) מכרו מאות אלפי כרטיסים תוך שעות ספורות והוכיחו את האהבה הבלתי נגמרת של הקהל הישראלי אליו ואל חבריו לבמה.