משפחות שכולות נגד נתניהו: עצור את תוכנית טראמפ לעזה

משפחות שכולות חברות בפורום הגבורה העבירו קריאה בהולה אל ראש הממשלה, בעקבות כניסתה של מועצת השלום לרצועה, וההגבלות המסתמנות על פעילות צה"ל ברצועה, וקראו לנתניהו לעצור את קידום המתווה עד לפירוק מוחלט של החמאס.

מהפורום נמסר במכתב: ""עם תחילת המלחמה הציב הקבינט יעדים לסיום המלחמה, יעדים עליהם שבה ממשלת ישראל פעם אחר פעם: עזה תפורז, וכי ארגון הטרור חמאס יוכרע ולא ישלוט בעזה - לא מדינית ולא צבאית. בנוסף, התקבלה ההחלטה המפורשת שהרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה, וכי השליטה הביטחונית בעזה תישאר לעולם בידי ישראל, וכן כי ביטחון ישראל מהנהר ועד הים לעולם יישאר בידי צה"ל, ולא בידי זרים".

ולאחר מכן, יצאו כנגד מימוש התוכנית, אשר על פי הם מקדמת את המשך שלטון חמאס ברצועה ואת העברת האחיזה הביטחונית לידיים פלסטיניות ולא ישראליות אחרות.

"אנו המשפחות השכולות, אשר שילמנו את היקר מכל, לא נוכל לקבל מציאות כזו. יקירנו הגיבורים, יצאו לקרב, ולא שבו, הם יצאו בגבורה, למען הניצחון. בניינו ובנותינו, מסרו את נפשם למען ביטחון ונצח ישראל, ולא בשביל החזרת שלטון טרור רצחני לגבלנו הדרומי. לא נסכים כי יקרינו הגיבורים יהיו מגש הכסף לשלטון טרור חדש בעזה".

לבסוף קראו משפחות הפורום אל ראש הממשלה: "אנו קוראים לך, אדוני ראש הממשלה. עמוד עוד היום מול העם והעולם ותצהיר - ישראל מתנגדת בתוקף לכל מתווה שלא כולל השמדה מוחלטת של חמאס, הן שלטונית והן צבאית. וכן השארת בטחננו רק בידי צה"ל ולא בידי אף גורם זר".