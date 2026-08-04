נקסט 2025 (יחצ) ( נקסט 2025 (יחצ) )

הפקת מופע NEXT 2026 הכריזה הבוקר (שלישי) על רשימת הזמרים שיככבו במופע הענק המתוכנן לחנוכה הקרובה. אושר כהן, אודיה, בן צור, עומר אדם, עידן עמדי וריטה יעלו יחד על במה אחת במופע שכבר הפך לאייקוני בשנים האחרונות.

מדובר במופע שמאחד את הכוכבים הגדולים במוזיקה הישראלית בחוויה מוסיקלית ובימתית ייחודית. כידוע, בשנה שעברה נמכרו לסדרת מופעי NEXT קרוב לרבע מיליון כרטיסים, מה שהפך אותו למופע המוזיקה המצליח ביותר בכל הזמנים בישראל. שיתופי פעולה ייחודיים ועיבודים מיוחדים ב-NEXT 2026 ישולבו להיטי הזמרים המשתתפים, קלאסיקות נצחיות ועיבודים מיוחדים שיחוברו במיוחד למופע. על פי ההפקה, יוצגו שיתופי פעולה ייחודיים בביצועים חד פעמיים עם הזמרים הגדולים. המופע מציע חוויה של הופעה חיה המפגישה מדי שנה נבחרת אומנים מהשורה הראשונה, בליווי להקת נגנים על במת 360 מעלות ולהקת רקדנים מקצועיים. כל זאת במטרה ליצור ערב מוזיקלי שלם ומרגש לקהל הישראלי. הזמרים שיככבו במופע אושר כהן, שהפך בשנים האחרונות לאחד הזמרים המובילים בישראל, יעלה על הבמה לצד אודיה, שזכתה לפופולריות עצומה עם אלבומה החדש "השם יעזור" שיצא לאחרונה. עומר אדם, כוכב הפופ הים-תיכוני שזכה להצלחה בינלאומית, צפוי להביא את הלהיטים שלו לבמה. עידן עמדי, הזמר שנפצע במלחמה בעזה ועבר שיקום ארוך, ימשיך את פעילותו המוזיקלית גם במופע הענק. ריטה, אחת הזמרות הוותיקות והמוערכות בישראל, תשלים את ההרכב יחד עם בן צור.

עומר אדם ( (צילום: David Cohen/Flash90) )

מתי תיפתח מכירת הכרטיסים?

מועד תחילת מכירת הכרטיסים למופע NEXT 2026 יתפרסם בקרוב, כך על פי ההודעה הרשמית של ההפקה. בשנה שעברה, כזכור, המופע התקיים בשתי זירות – בהיכל הפיס בירושלים ובהיכל מנורה בתל אביב, כאשר המופעים בירושלים החלו ב-9 בדצמבר והמופעים בתל אביב החלו ב-14 בדצמבר.

ההפקה צפויה לפרסם בימים הקרובים פרטים נוספים על מועדי המופעים, מיקומם והמחירים. יצוין כי בשנה שעברה נמכרו למעלה מ-160 אלף כרטיסים בשבוע אחד בלבד, מה שמעיד על הביקוש העצום למופע.