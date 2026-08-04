נער מביתר עילית נאשם בתקיפת ערבים ממניע גזעני

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתב אישום נגד קטין בן 16 מביתר עילית, בגין איומים ותקיפה ממניע גזעני וכן התעללות בבעלי חיים.

במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרו של הנער עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.

מכתב האישום, שהגיש עו"ד מסעד מסעד מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי הנער נכנס במספר הזדמנויות למתחם מגוריהם של המתלוננים בדרום הר חברון, כשהוא אוחז במקל מתכתי.

לפי הנטען, הנער הסתובב במתחם, הטיל אימה על הנוכחים ואמר להם כי המקום אינו שייך להם וכי עליהם לעזוב אותו. בפרקליטות טוענים כי המעשים והאיומים בוצעו ממניע גזעני, בשל היותם של המתלוננים ערבים.

עוד מתואר בכתב האישום כי לפני כחודשיים הגיע הנער למקום כשהוא רכוב על חמור ונכנס למתחם המגורים. במהלך האירוע הוא דחף, לפי הנטען, את אחת המתלוננות, אף שידע כי היא מחזיקה בקטין וכי מעשיו עלולים לפגוע גם בו. נוסף על כך מיוחסים לו איומים כלפי אנשים נוספים שנכחו במקום.

בהמשך, לאחר שיצא ממתחם המגורים, הבחין הנער בכלב שהיה קשור בחצר. על פי כתב האישום, הוא ניסה לפגוע בכלב באמצעות צינור ואף פגע בו.

לנער מיוחסות עבירות של תקיפה ממניע גזעני, איומים ממניע גזעני, ניסיון לפגיעה בבעל חיים ממניע לאומני והתעללות בבעלי חיים.

האירועים המתוארים בכתב האישום נחקרו בידי תחנת משטרת יהודה חברון. מדובר בטענות המופיעות בכתב האישום, וההליך המשפטי נגד הקטין טרם הסתיים.