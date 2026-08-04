הנסיעה הארוכה דרומה לא חייבת להיות רצף של פקקים, מסכים ושאלות מסוג "מתי מגיעים?"

מפארק אטרקציות ממוזג ועד פיקניק על שפת אגם, מסלול קצר במדבר, מרכז מבקרים ועצירת גלידה - חמישה מקומות שבהם אפשר להתרענן ולהפוך גם את הדרך לחלק מהחופשה.

החופשה באילת אולי מתחילה באופן רשמי בקבלת החדר במלון, אבל עבור משפחות עם ילדים היא מתחילה כבר ברגע שנכנסים לרכב.

הדרך הארוכה דרומה יכולה להימשך שעות, ובקיץ היא עלולה להפוך במהירות למבחן סבלנות משותף להורים ולילדים. במקום לתכנן רק עצירת תדלוק ורענון אפשר לבחור מראש מקום שבו כולם יוכלו לרדת מהרכב, לזוז, לאכול או לגלות משהו חדש.

לא חייבים להספיק את כל המקומות ברשימה, עצירה אחת משמעותית, או שתיים קצרות, עשויות לשנות לחלוטין את האווירה לאורך הנסיעה.

לפרוק אנרגיה במזגן: FunkyWorld בסינמה סיטי באר שבע

למשפחות שמעדיפות להתחיל את הדרך עם עצירה ארוכה וממוזגת, מתחם FunkyWorld בסינמה סיטי באר שבע מציע פתרון שמרגיש יותר כמו בילוי בפני עצמו מאשר כמו הפסקה בדרך.

בפארק המקורה פועלים מתחם נינג'ה בן שתי קומות, אומגה באורך 110 מטר, החלקה על הקרח, באולינג, מכוניות מתנגשות, מתקני לונה פארק, בריכת כדורים, מבוך מראות ופעילויות נוספות. למשפחות עם ילדים קטנים קיים גם מתחם ייעודי לפעוטות עד גיל שלוש.

היתרון המרכזי הוא שאפשר לרכז במקום אחד פעילות, אוכל ומנוחה מהחום. בסינמה סיטי פועלים גם בתי קפה ומסעדות, כך שההורים יכולים לתכנן עצירה של שעה-שעתיים, לאכול ולהמשיך דרומה רק לאחר שהילדים הוציאו מעט מהאנרגיה שהצטברה ברכב.

מתאים במיוחד: למשפחות שמחפשות פעילות ממוזגת ולילדים שמתקשים לשבת שעות ברכב.כמה זמן להקדיש: בין חצי שעה לשעה וחצי, בהתאם למספר הפעילויות שבוחרים.חשוב לדעת: הכניסה למתחם הסינמה סיטי עצמו ללא עלות, הפעילויות כרוכות בתשלום.

לפתוח מחצלת ליד המים: פארק אגם ירוחם

אחרי שעות של כבישים ונוף מדברי, אגם ירוחם מספק שינוי אווירה מפתיע: כתם מים גדול המוקף בצמחייה, עצים ומרחבים פתוחים. במקום אפשר לערוך פיקניק, לאכול את האוכל שהבאתם מהבית ולתת לילדים להסתובב מעט לפני שחוזרים לרכב.

מי שרוצה להאריך את העצירה יכול לצאת למסלול בסיסי סביב האגם. לפי קק"ל, המסלול המלא הוא באורך של כשלושה קילומטרים ונמשך כשעה עד שעתיים, אך משפחות שמחפשות רק התרעננות יכולות להסתפק בטיול קצר באזור הפארק.

זו עצירה טובה במיוחד למי שלא רוצה להיכנס לאטרקציה מסודרת או לעמוד בלוח זמנים. מגיעים, פותחים מחצלת, אוכלים וממשיכים כשהילדים מוכנים לסיבוב הבא של הנסיעה.

מתאים במיוחד: למשפחות שאוהבות פיקניק ומעדיפות עצירה גמישה ולא מחייבת.כמה זמן להקדיש: כ־45 דקות לפיקניק קצר, או יותר אם משלבים הליכה.חשוב לדעת: בקיץ מומלץ להגיע בבוקר או בשעות שבהן החום מתון יותר, ולהצטייד בהרבה מים.

להכניס קצת טבע לנסיעה: המסלול הקצר בעין עבדת

מי שמוכן להחליף את המזגן בהליכה קצרה יכול לעצור בגן הלאומי עין עבדת, שבו קירות הקניון המדבריים והמעיין יוצרים נוף שונה לחלוטין מזה שרואים דרך חלון המכונית.

רשות הטבע והגנים מציעה במקום מסלול קצר של כ־800 מטרים עד המעיין ובחזרה. משך ההליכה המוערך הוא כשעה עד שעה וחצי, ולכן מדובר באפשרות שמתאימה גם לעצירת ביניים ולא רק לטיול של יום שלם.

הילדים מקבלים הזדמנות ללכת, להתבונן במצוקים ולחוות את המדבר מקרוב, במקום רק לחלוף על פניו. עם זאת, באמצע הקיץ זו עצירה שדורשת תכנון נכון: לא יוצאים למסלול בחום כבד, מגיעים עם כובעים ומים ובודקים מראש את תנאי הביקור והפתיחה באתר הרשמי.

מתאים במיוחד: לילדים שמורגלים בהליכה ולמשפחות שמחפשות מסלול קצר ולא מורכב מדי.כמה זמן להקדיש: כשעה וחצי, לצד זמן ההתארגנות.חשוב לדעת: מומלץ להגיע מוקדם.

לגלות איך נוצר מכתש: מרכז המבקרים מכתש רמון

לא כל עצירה לימודית חייבת להרגיש כמו שיעור. מרכז המבקרים במצפה רמון מאפשר לילדים להכיר את אחד מאתרי הטבע המפורסמים בישראל באמצעות סיפור, תצוגות ונקודת מבט מרשימה אל המכתש.

הסיור במרכז עוסק במכתש רמון, בנוף, בגיאולוגיה ובטבע המדברי, ומשלב גם את סיפורו של האסטרונאוט אילן רמון. המבקרים עוברים בחללים חצובים ובאולם ההנצחה, ויכולים לקבל במקום מידע על מסלולים ואתרים נוספים באזור.

מתאים במיוחד: לילדי בית ספר שמתעניינים בחלל, במדע ובטבע.כמה זמן להקדיש: כשעה עד שעה וחצי.חשוב לדעת: יש לתאם את הביקור מראש ולבדוק את מתכונת הפעילות העדכנית.

לסיים עם גלידה ושוקו: פונדק ופארק יטבתה

כשהנסיעה מתקרבת לסיומה והילדים כבר מרגישים את אילת באופק, מגיעה אחת העצירות המזוהות ביותר עם הדרך דרומה: יטבתה.

בפונדק פועל מתחם ממוזג עם מקומות ישיבה, ארוחות חלביות ובשריות ודוכן גלידה. לצדו נמצא שטח פתוח שבו מתקני חבלים ומשחקים לילדים, פינות ישיבה ונוף אל הרי אדום. זו אינה בהכרח עצירה שבה צריך לבלות שעות. לפעמים מספיקים גלידה, שתייה קרה וכמה דקות של משחק לפני המקטע האחרון לאילת. דווקא משום שהיא מגיעה בסוף הדרך, העצירה יכולה לתת לילדים את זריקת המרץ האחרונה ולהורים כמה דקות של שקט לפני הכניסה לעיר.

מתאים במיוחד: כמעט לכל גיל, ובייחוד למשפחות שמחפשות אוכל והתרעננות בלי סטייה משמעותית מהדרך.כמה זמן להקדיש: כחצי שעה עד שעה.חשוב לדעת: הפעילות בחוץ חשופה למזג האוויר, ולכן בשעות החמות אפשר להתמקד במתחם הממוזג.

לא צריך להפוך את הדרך ליום עמוס

הפיתוי להוסיף עוד אטרקציה ועוד מסלול גדול במיוחד כשכבר יוצאים לחופשה, אבל במקרה הזה פחות הוא לעיתים יותר. ילדים שמבלים יום שלם במעברים ובפעילויות עלולים להגיע לאילת עייפים עוד לפני שהחופשה התחילה. כדאי לבחור עצירה מרכזית אחת שמתאימה לאופי המשפחה, ולהשאיר אפשרות לעצירה קצרה נוספת לאוכל או להתרעננות. משפחה עם ילדים צעירים עשויה להעדיף מתחם ממוזג או פיקניק, בעוד שילדים גדולים יותר יכולים ליהנות ממסלול טבע או ממרכז המבקרים.

כך או כך, כאשר מתכננים את ההפסקות מראש, הדרך לאילת מפסיקה להיות הזמן שצריך "לשרוד" עד שמגיעים ליעד, והופכת לפרק הראשון בחופשה המשפחתית.