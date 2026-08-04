גורם בבית הדין חושף: זו הסיבה לביטול ההחלטה בליכוד

המנצח הגדול - דוד ביטן ( יונתן שאול/פלאש90 )

פרסום ראשון. גורם בבית הדין של הליכוד חושף בשיחה עם סרוגים פרטים חדשים על ההחלטה הדרמטית לבטל את האפשרות של חברי כנסת, שרים וסגני שרים להתמודד במחוזות בפריימריז.

לדברי הגורם, העובדה שההצעה אושרה בוועידת הליכוד בפער זעום של חמישה קולות בלבד הייתה משמעותית בהחלטת בית הדין להתערב ולהפוך את התוצאה. "אם ההחלטה הייתה עוברת בפער של 50 קולות, בית הדין לא היה מתערב", אמר הגורם לסרוגים. "כאן מדובר בפער של חמישה קולות בלבד, לאחר שמנגנון המפלגה התגייס לטובת המהלך, ולאחר שחמש מעטפות מראשון לציון, שנחשבת למעוז של דוד ביטן, נעלמו באופן מסתורי".

עוד באותו נושא ניצחון למחנה ביטן: בית הדין הפך את הצעת נתניהו חדשות סרוגים

הטענה בדבר המעטפות והתגייסות המנגנון לא הוכרעה בנפרד בפסק הדין, אולם לדברי הגורם היא הייתה חלק מהתמונה הכוללת שהמחישה עד כמה התוצאה הייתה גבולית ועד כמה הפגמים בהליך עשויים היו להשפיע עליה.

בית הדין העליון של הליכוד הפך הלילה, ברוב של ארבעה דיינים מול אחד, את החלטת ועידת התנועה וקבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז.

ההכרעה נשענה על פגמים מהותיים בהליך ההצבעה, ולדעת חלק מדייני הרוב גם על סתירה לחוקת הליכוד ולעקרון השוויון.

עם זאת, בית הדין דחה את הטענות נגד הצבעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקבע כי הצבעתו תועדה ובוצעה כדין. שמונת השריונים שקיבל נתניהו נותרו בתוקף, והמועד להגשת המועמדויות הוארך ב־48 שעות.

הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים ביום שני, 17 באוגוסט.