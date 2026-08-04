עורכת דין נעצרה בחשד שהדיחה קטינים לתת עדות שקר

שוטרי מחוז מרכז עצרו היום (שלישי) עורכת דין וארבעה חשודים נוספים, בחשד שניסו לשכנע קטינים למסור עדויות שקר במסגרת תיק פלילי-ביטחוני המתנהל נגד אדם שאותו היא מייצגת.

החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי ביחידה המרכזית של מחוז מרכז. עורכת הדין, תושבת המרכז בשנות ה-30 לחייה, מייצגת נאשם שבינואר 2026 הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות חמורות.

כתב האישום נגד הנאשם כולל, בין היתר, מעשה טרור של ירי, הצתה וייצור נשק בעיר רמלה.

בחודש מאי פנתה עורכת הדין לחוקרי ימ"ר מרכז וטענה כי ברשותה ראיות שעשויות להביא לזיכויו של מרשה. היא מסרה לחוקרים חומרים שונים, שהועברו לבדיקה של פרקליטות המדינה.

במהלך בדיקת החומרים התעורר חשד בנוגע למקורם, לדרך שבה הושגו ולעיתוי שבו נמסרו. בעקבות החשדות פתחה המשטרה בחקירה סמויה לבירור נסיבות המקרה.

על פי החשד, עורכת הדין וחשודים נוספים, בהם בני משפחתו של הנאשם, פנו למספר קטינים ולהוריהם וניסו להביא אותם למסור עדויות כוזבות. לפי העדויות שביקשו לכאורה להשיג, הנאשם שהה עם הקטינים בזמן שבו בוצעו העבירות המיוחסות לו.

במשטרה חושדים כי המטרה הייתה ליצור לנאשם אליבי כוזב, ובכך לסייע להביא לזיכויו מהאישומים נגדו. עוד עלה חשד כי המעורבים הציעו כסף לקטינים כדי שישתפו פעולה. במקרים אחרים, לפי החשד, הופעלו על הקטינים לחצים ואף הושמעו כלפיהם איומים אם יסרבו למסור את העדויות.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה נעצרה עורכת הדין. יחד עמה נעצרו ארבעה חשודים נוספים, בני משפחתו של הנאשם ותושבי רמלה. החשדות טרם הוכחו בבית המשפט.