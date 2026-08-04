הרופא הגזען לא מתנצל: "כתבתי מרוקאים, במה טעיתי?"

המנתח הבכיר לשעבר בחברת אסותא ומכבי נחשף בתחילת השבוע, כמי שמחזיק תפיסות גזעניות קיצוניות כנגד מזרחים בכלל ומרוקאים בפרט, כאשר פוסט גזעני באופן מרחיק לכת שפרסם ברשת הפייסבוק בדפו הפרטי תפס את עניינו וגרר בדיקה מעמיקה, שחשפה שורה של פוסטים גזעניים ודפוס חוזר של התנהגות, שלבסוף לאחר פניית סרוגים, הושעה ממשרתו בשתי החברות.

אך נראה כי גם ההשעיה לא לימדה את לקסמן דבר, כאשר נראה שהדוקטור החליט להכפיל את מחויבותו למתקפות גזעניות ודבריי בלע.

מיד לאחר הפרסומים האלה לקסמן פוסט רעיל נוסף, אולי בין הרעילים שהעלה, בו כתב כך: "כשרואים עכברוש ברחוב, מותר לקרוא לו עכברוש? כשרואים חזיר משוטט בחיפה - מותר לקרוא לו חזיר? אז למה כשרואים בבון-ימני אסור לקרוא לו בבון-ימני? האם זאת אשמה שלי שמרבית הבבונים-ימניים הם ממוצא מזרחי? זאת עובדה שאין אפשרות להכחיש".

וכמובן שלבסוף הוסיף משפט לקישוט: "עדיין יש מזרחיים נהדרים ואיכותיים שאינם כאלה".

בפוסט נוסף אחר כך כתב, לאחר השעייתו: "תקלטו, זה לא מזיז לי, זה לא ישנה את העובדה המצוקה שאתם בבונים-ימניים-מזרחיים שמצחינים את המדינה הזאת".

בפוסט האחרון שכתב, אותו תיאר כהתנצלות ופתח כך: "שמי דובי לקסמן שזכה לכותרת ״הרופא הגזען״ ואני זה שכתב את פוסט הבבונים" ואז תירץ את דבריו: "הפוסט נכתב באווירת ״טרום בחירות״ במטרה לעצבן ולהטריל. לא הערכתי נכונה את ההד שיקבלו הדברים ובזאת שגיתי".

אך כמובן שבגוף הטקסט של התנצלותו, חזר להדהד את תפיסותיו הגזעניות: "כתבתי שמצביעי הימין הם ״בבונים״ ". "כתבתי ״מזרחים״ - טעיתי עובדתית? כתבתי ״דומיננטיות מרוקאית״ - טעיתי עובדתית?"