ארז לב ארי: "חוסר ודאות, אבל חייבים להמשיך לנגן"

פסטיבל "אינדי דזרט" שיתקיים בסוף אוגוסט (26-27.8) במרחבי גוש עציון מביא איתו שילוב ייחודי של מוזיקה עצמאית, נופים מדבריים ואווירה פתוחה. אחד המופעים המרכזיים בפסטיבל הוא של היוצר והזמר ארז לב ארי, שמגיע עם מופע להקה מחושמל ואנרגטי.

כששואלים אותו מה מיוחד בפסטיבל הזה מבחינתו, לב ארי עונה בכנות האופיינית לו: "הם פנו אליי ושמחתי כמובן, כי הם אחלה אנשים. אבל אם אני מסתכל על החתך של הקהל שלי, יש שם המון אנשים – מבוגרים, צעירים, דתיים וחילונים. יש איזה קשר אחר עם אנשים שיש להם נגיעה ליהדות ולרוחניות. הם לא בהכרח שומרי מצוות, אבל יש להם עניין עם רוח, ואני מבין שתהיה להם משיכה טבעית לשירים מהסוג הזה."

יצירה בצל המציאות: "אנחנו עדיין בתוך האירוע"

השנים האחרונות לא היו פשוטות עבור הציבור הישראלי, וגם לא עבור היצירה המוזיקלית. לב ארי משתף בתחושת החסם היצירתי שמלווה אותו ואת המוזיקה הישראלית בתקופה המתוחה שאנו חווים.

"בשלוש השנים האחרונות זה בטח השפיע, ולא רק עליי. מבחינה יצירתית זה דווקא חסם אותי," הוא מתוודה. "כתבתי שיר או שניים בתקופה הזאת, אבל בכללי אני מרגיש שאנחנו עדיין בתוך האירוע. כדי לכתוב על משהו, אתה צריך להיות מחוץ לזה – ואנחנו עדיין בתוכו. למרות שהחטופים חזרו, זה עדיין לא נגמר".

למרות המחסום, נולד בתקופה זו השיר "זמן ועוד זמן", שנוגע במורכבות המציאות הישראלית. לב ארי מציין כי רק כשהתקופה תעבור באמת והשקט יחזור, היצירה תוכל לבקוע בחופשיות מחודשת.

כשהטקסטים הישנים מקבלים נשמה חדשה

אחד הגילויים המרתקים של לב ארי בתקופה האחרונה הוא הדרך שבה שירים שנכתבו בעבר פתאום משנים צורה ומקבלים משמעות עמוקה ומצמררת דווקא עכשיו. "אני שומע היום שירים שכתבתי לפני ה-7 באוקטובר, וזה נראה כאילו כתבתי אותם אחרי. למשל השיר 'סיפור מהראש' – הוא קיבל משמעות חדשה שאני לא יכול להסביר. הכל משנה צורה ומקבל עוד עומק, ולא רק בשירים שלי, אלא במוזיקה הישראלית בכלל."

העובדה ששירים מלפני עשור ומעלה מתחברים בצורה כה מדויקת לכאב, לתקווה ולגעגוע של ההווה, מוכיחה שוב עד כמה יצירתו של לב ארי שזורה בפסקול הזהות והנפש הישראלית.

הדילמה מול המפונים והכוח של השירים הנוגים

במהלך המלחמה התגייס לב ארי להופעות בהתנדבות רבה ברחבי הארץ, ובמיוחד עבור מפונים בצפון. בתחילת הדרך, ליוו אותו ספקות לגבי אופי השירים שעליו לבצע בפניהם.

"בהתחלה הופענו המון בהתנדבות בצפון," הוא משחזר. "אחרי אחת ההופעות אמרתי לאחד הנגנים: 'אני לא יודע אם אני עושה להם טוב. אני בא אליהם עם השירים העצובים שלי, ואולי הם צריכים משהו שמח יותר?' ואז אישה אחת ניגשה אליי ואמרה: 'לא, אנחנו רוצים דווקא את השירים הנוגים, אלה שגורמים לנו אולי אפילו לכאב'. היא ממש חיזקה אותי".

על חוסר הוודאות בעולם התרבות אומר הזמר: "כיום אי אפשר לתכנן קדימה. בעבר ידעת מראש כמה כרטיסים יימכרו, והיום פתאום ביום האחרון יש מכירה עצומה בגלל המלחמה וחוסר הוודאות. עד הרגע האחרון לא יודעים אם הופעה תקרה. זה מקשה, אבל זה מה יש כרגע ואני מקווה שנחזור לנורמליות".

מופע מחושמל ואלבום חדש באופק

לב ארי (56), שמביט על היצירה מפרספקטיבה של עשור אחורה ושישה אלבומים מצליחים, מצוי כעת בעיצומה של עבודה על אלבום חדש שצפוי לראות אור בשנה הקרובה.

"יש לי איזה 4–5 שירים חדשים, שעל חלקם התחלתי לעבוד עוד לפני ה-7 באוקטובר," הוא מספר. "הזווית שלי היא תמיד קשורה למה שאני עובר – לזיכרון ילדות, לחוויה בבית עם הילדים. אני לא יכול להמציא שירים יש מאין".

לפסטיבל "אינדי דזרט" בגוש עציון מגיע לב ארי עם מופע להקה מחושמל שכולל עיבודים חדשים, קצביים ואנרגטיים ללהיטיו הגדולים ("מה אעשה", "בסוף היום", "צדק" ועוד), לצד טעימות מן החומרים החדשים. במפגש שבין רוק חם, טקסטים מעמיקים ואווירת המדבר – מדובר בהבטחה לחוויה מוזיקלית מרוממת נפש.