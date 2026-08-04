בג"ץ דחה את הבקשה לעצור דיון בהעברת כספים קואליציוניים

שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין דחה היום (שלישי) בקשה דחופה לעצור את ישיבת ועדת הכספים, שנועדה לעסוק בשורה של העברות תקציביות.

את העתירה הגישו עמותת חדו"ש, חופש דת ושוויון, וח"כ נעמה לזימי. העתירה הוגשה נגד יו"ר ועדת הכספים, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ומשרד האוצר.

העותרות ביקשו מבג"ץ להוציא הוראה זמנית שתמנע את כינוס הוועדה, עד שבית המשפט ידון בטענות שהעלו נגד קיום הישיבה.

לטענת חדו"ש ולזימי, ועדת הכספים התכנסה במהלך פגרת הבחירות כדי לדון בעשרות העברות תקציביות, שחלקן כוללות כספים קואליציוניים בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

בעתירה נטען כי קידום הכספים בתקופת הבחירות מנוגד לחובה של הממשלה והקואליציה לנהוג באיפוק ולא לקבל החלטות חריגות בתקופה זו.

העותרות טענו גם כי הישיבה לא נקבעה בהתאם לכללים שנקבעו לפעילות ועדות הכנסת במהלך הפגרה. לדבריהן, סדר היום נמסר בהתראה קצרה, לא התקבל אישור של ועדת ההסכמות ולא נערך דיון מסודר בשאלה אם יש הצדקה לכנס את הוועדה.

עוד נטען כי הישיבה עסקה בהעברות תקציביות למשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למשרד החינוך ולמשרד לשירותי דת.

השופט שטיין החליט שלא לעצור את הישיבה, ולכן ועדת הכספים הייתה רשאית להתכנס ולדון בהעברות המתוכננות. לצד זאת, הוא הורה לעותרות להגיש עד מחר, 5 באוגוסט בשעה 09:00, עדכון בנוגע להחלטות שהתקבלו בישיבה.

בג"ץ עדיין לא דחה את העתירה עצמה ולא קבע אם כינוס הוועדה והעברות הכספים היו תקינים. ההחלטה עסקה רק בבקשה הדחופה לעצור את הישיבה לפני שהתקיימה. לאחר קבלת העדכון מהעותרות, בית המשפט יחליט כיצד להמשיך את הטיפול בעתירה.