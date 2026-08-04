בגיל 34 בלבד: לוחם ה-UFC נמצא מת בביתו

ufc ( צילום: שאטרסטוק )

אבל בעולם ה-MMA: לוחם ה-UFC הברזילאי אלן נסימנטו הלך לעולמו בגיל 34, לאחר שלפי הדיווחים לקה בהתקף לב במהלך שנתו. UFC ברזיל הודיעה על מותו ביום שני ברשתות החברתיות.