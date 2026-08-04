בגיל 34 בלבד: לוחם ה-UFC נמצא מת בביתו

אבל בעולם ה-MMA: לוחם ה-UFC הברזילאי אלן נסימנטו הלך לעולמו בגיל 34, לאחר שלפי הדיווחים לקה בהתקף לב במהלך שנתו. UFC ברזיל הודיעה על מותו ביום שני ברשתות החברתיות.
על פי ההודעה הרשמית, נסימנטו נמצא בשעות הבוקר כשהוא מחוסר הכרה. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.
בהודעת הארגון נכתב: "מחשבותינו ותנחומינו העמוקים עם משפחתו של אלן, חבריו, עמיתיו לקבוצה וכל אהוביו בתקופה הקשה הזו".
נסימנטו, שכונה "Puro Hueso", נולד ב-11 בספטמבר 1991 בסאו פאולו שבברזיל. במהלך הקריירה שלו הפך לאחד הלוחמים המוכרים בקטגוריית משקל זבוב והתחרה בזירת ה-UFC.
הוא ערך 29 קרבות MMA מקצועניים, שבהם רשם 22 ניצחונות ושבעה הפסדים. הקרב האחרון בקריירה שלו התקיים ב-20 ביוני במסגרת אירוע UFC Vegas 119.
באותו קרב התמודד נסימנטו מול מיץ' ראפוסו והפסיד בהחלטת שופטים מפוצלת. פחות מחודשיים לאחר הופעתו האחרונה בזירה, התקבלה ההודעה על מותו הפתאומי.
מותו של נסימנטו בגיל צעיר עורר אבל בקרב אנשי הארגון, חבריו לקבוצה ואוהדי הענף. בהודעה שפרסם UFC ברזיל נמסרו תנחומים למשפחתו ולכל הקרובים אליו, בשעה שעולם ה-MMA נפרד מאחד הלוחמים המוכרים בקטגוריית משקל זבוב.