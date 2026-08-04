יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נתנאל בוזוליק

הוא מוכר למיליוני מעריצים ברחבי העולם בזכות תפקידיו על המסך, ובשנים האחרונות הפך גם לאחד המתרעננים והקולניים שבשגרירי הסברה בזירה הבינלאומית. הנה 10 דברים שלא כדאי לפספס על נתנאל:

1. שורשים אירופיים: נתנאל נולד וגדל בסידני שבאוסטרליה, אך הוא אוסטרלי בדור ראשון – משפחתו היא ממוצא קרואטי.

2. ההופעה שפרצה את הדרך: התפקיד המפורסם ביותר שלו בטלוויזיה היה דמותו של הערפד קול מייקלסון (Kol Mikaelson) בסדרת הלהיט "יומני הערפד" (The Vampire Diaries) ובסדרת ההמשך "המקוריים" (The Originals).

3. הוליווד על המסך הגדול: מלבד סדרות נוער פופולריות, בוזוליק שיחק גם בסרט הקולנוע המוכר והמוערך של מל גיבסון, "הסרבן" (Hacksaw Ridge)

.4. התחלתו בכלל בהנחיה: לפני שהיה כוכב דרמה הוליוודית, הוא עבד כמגיש בטלוויזיה האוסטרלית, בין היתר בתוכניות נוער של ערוץ דיסני ובתוכניות שעשועונים בלייב.

5. חיבור עמוק ואוהב לארץ: נתנאל מחובר באופן עמוק למדינת ישראל. הוא ביקר בה פעמים רבות, מטייל בה לאורכה ולרוחבה, ומבטא לעיתים תכופות את אהבתו למקום ולתרבות.

6. הסברה ונחישות: ברשתות החברתיות, ובמיוחד בעמוד האינסטגרם המצליח שלו (עם מיליוני עוקבים), הוא פועל ללא הרף כקול הסברה נלהב למען ישראל בזירה הבינלאומית.

7. אמונה דתית חזקה: בוזוליק הוא נוצרי מאמין בעל תפיסת עולם דתית מגובשת מאוד. הוא מפרסם לעיתים קרובות תובנות מתוך התנ"ך והברית החדשה ומשתף את עוקביו במסע הרוחני שלו.

8. אהבה לצילום וטיולים: כפי שניתן לראות בחשבונות שלו ברשתות, נתנאל הוא חובב צילום מושבע וטיילן נלהב, המרבה לשתף תמונות נוף מרהיבות מרחבי העולם.

9. לימודי משחק מוסמכים: את כישורי המשחק שלו הוא פיתח והשחיז במוסדות נחשבים באוסטרליה, בין היתר בבית הספר הלאומי לתאטרון לנוער (ATYP) ובבית הספר למשחק Screenwise בסידני.

10. מעורבות חברתית: לאורך השנים לקח חלק ביוזמות חברתיות שונות והשתמש בפלטפורמה הציבורית שלו כדי להעלות מודעות לנושאים של חופש, זכויות אדם ומאבק באנטישמיות.