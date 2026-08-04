למרות צו בית המשפט: סילמן מקדמת את פרויקט התנינים

למרות הצו הארעי שהוציא בית המשפט המחוזי בירושלים לבלימת פרויקט התנינים, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הורתה היום (שלישי) לרשות הטבע והגנים להמשיך בהליך ולקבוע תנאים להחזקת התנינים בידי שירות בתי הסוהר.

בהנחיה שהעבירה לרשות הטבע והגנים כתבה סילמן: "תקבעו תנאים להחזקת התנינים בשב"ס, שמתכוון להתחיל את הפיילוט סביב כלא המחבלים בקציעות כבר בימים הקרובים".

ההנחיה ניתנה יומיים לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים הוציא ביום ראשון אחר הצוהריים צו ארעי, המונע מהמדינה לקדם את העברת תניני היאור למתקן הכליאה קציעות.

הצו ניתן שעות לאחר שעמותת "תנו לחיות לחיות" הגישה עתירה מנהלית ובקשה דחופה לעצור את המהלך. השופט אברהם רובין קבע כי אין לבצע פעולות מכוח החלטתה של סילמן להגדיר את תניני היאור כ"חיית בר מטופחת".

ההגדרה שקידמה השרה עומדת בבסיס האפשרות להעביר את התנינים ולהחזיקם במסגרת הפיילוט המתוכנן סביב כלא קציעות. בהתאם להחלטת בית המשפט, הצו הארעי יישאר בתוקף עד שתתקבל הכרעה בבקשת העמותה למתן צו ביניים.

בית המשפט הורה למדינה להגיש את תגובתה לעתירה ולבקשה עד 16 באוגוסט. עד להכרעה נוספת, נאסר לבצע פעולות מכוח החלטת השרה ולקדם את העברת התנינים למתקן הכליאה.

למרות הצו, סילמן ביקשה כעת מרשות הטבע והגנים לקבוע את התנאים הנדרשים להחזקת התנינים בשב"ס. מדבריה עולה כי שירות בתי הסוהר מתכוון להתחיל את הפיילוט סביב כלא קציעות כבר במהלך הימים הקרובים.

בשלב זה לא נמסר כיצד בכוונת המדינה לקדם את ההיערכות לפיילוט לנוכח הצו הארעי, האוסר על ביצוע פעולות מכוח החלטת השרה. ההכרעה בבקשה לצו ביניים תתקבל לאחר הגשת תגובת המדינה.