איך משפיעה ההתחזקות של בן גביר על גוש הימין?

הקוראת בקלפי - מורן שמואלוף מנתחת את הקמפיינים הפוליטיים. לצד ההתחזקות בסקרים והיכולת לשמר מותג פוליטי ברור סביב ביטחון, משילות וזהות יהודית, עולה גם דילמה משמעותית: האם עוצמה יהודית צומחת על חשבון גוש הימין – או על חשבון הליכוד בלבד?

בפינה השבוע, הודגש כי האתגר של בן גביר אינו רק להגדיל את מספר המנדטים, אלא להרחיב את מחנה התומכים מבלי לפגוע במאזן הכוחות בתוך הגוש.

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בנוסף, עסקה, שמואלוף בסירובו העקבי לחיבורים פוליטיים עם בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, ובשאלה האם מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לבסס את עוצמה יהודית כמפלגת ימין עצמאית, או שמא גם בפערים אישיים ופוליטיים עמוקים- אולי אפילו מתוך אגו גדול.

המסקנה המרכזית מהפינה היא שבמערכת הבחירות הקרובה השאלה אינה רק כמה מנדטים יביא בן גביר, אלא כיצד ההתחזקות שלו תשפיע על יכולתו של גוש הימין כולו להרכיב את הממשלה הבאה.