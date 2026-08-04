יהודי בן 35 חולץ מקשר עם בת זוג ערבייה

כפר ערבי. אילוסטרציה ( מרים אלסטר/פלאש90 )

יהודה (שם בדוי), צעיר בן 35, הכיר לפני מספר שנים את בת זוגתו המוסלמית במהלך עבודתו בבית חולים. מה שהחל כקשר רומנטי בין השניים התפתח עם השנים למערכת יחסים קשה, שבמסגרתה מצא את עצמו יהודה מתמודד עם אלימות מילולית ואף פיזית. למרות המציאות הקשה שאליה נקלע, הוא התקשה לקבל את ההחלטה לעזוב, ונשאר במשך שנים בתוך מערכת יחסים שהלכה והפכה עבורו למציאות שהיה לו קשה להיחלץ ממנה.

אביו של יהודה, שהבין כי בנו מתקשה לצאת בכוחות עצמו מהקשר, פנה לארגון 'יד לאחים' וביקש מהם שיסייעו לבנו. בעקבות הפנייה של האב, מטפל מטעם הארגון - הרב יואב זאב רובינסון, החל להיפגש עם יהודה באופן אישי, ובמשך שנים ניסה לסייע לו להבין את מצבו ולתת לו את הכוחות הדרושים כדי לצאת מהקשר הפוגעני. אלא שגם לאחר תקופה ארוכה של שיחות ומפגשים בין השניים, יהודה עדיין התקשה לעשות את הצעד המכריע ולנתק את הקשר.

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