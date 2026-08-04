יהודי בן 35 חולץ מקשר עם בת זוג ערבייה

יהודה (שם בדוי), צעיר בן 35, הכיר לפני מספר שנים את בת זוגתו המוסלמית במהלך עבודתו בבית חולים. מה שהחל כקשר רומנטי בין השניים התפתח עם השנים למערכת יחסים קשה, שבמסגרתה מצא את עצמו יהודה מתמודד עם אלימות מילולית ואף פיזית. למרות המציאות הקשה שאליה נקלע, הוא התקשה לקבל את ההחלטה לעזוב, ונשאר במשך שנים בתוך מערכת יחסים שהלכה והפכה עבורו למציאות שהיה לו קשה להיחלץ ממנה.
אביו של יהודה, שהבין כי בנו מתקשה לצאת בכוחות עצמו מהקשר, פנה לארגון 'יד לאחים' וביקש מהם שיסייעו לבנו. בעקבות הפנייה של האב, מטפל מטעם הארגון - הרב יואב זאב רובינסון, החל להיפגש עם יהודה באופן אישי, ובמשך שנים ניסה לסייע לו להבין את מצבו ולתת לו את הכוחות הדרושים כדי לצאת מהקשר הפוגעני. אלא שגם לאחר תקופה ארוכה של שיחות ומפגשים בין השניים, יהודה עדיין התקשה לעשות את הצעד המכריע ולנתק את הקשר.
השינוי הגיע בשנה האחרונה, לאחר ליווי אינטנסיבי וממושך מצד רובינסון. בהדרגה הצליח יהודה לאזור אומץ ולהגיע להחלטה כי הוא רוצה להשתחרר מהקשר ולפתוח דף חדש בחייו. הוא עזב את הדירה המשותפת, נפרד מבת זוגתו והחליט לנתק עמה כל קשר, לאחר שנים שבהן התקשה לראות כיצד יוכל לצאת מהמציאות שאליה נקלע.
כיום, שמונה חודשים לאחר הפרידה, יהודה כבר אינו בקשר עם המוסלמית, וכעת הוא מבקש לבנות את חייו מחדש, לחפש להכיר אישה יהודייה ולהקים בית יהודי המבוסס על המסורת ועל תורת ישראל.
עבור משפחתו, מדובר ברגע משמעותי במיוחד, לאחר שנים שבהן חששו לגורלו וראו אותו מתקשה להשתחרר מהקשר. אביו של יהודה, שהיה זה שפנה ליד לאחים וביקש את עזרת הארגון, אינו מסתיר את התרגשותו מהשינוי שעבר בנו. "בני הוא צאצא של רבנים גדולים ממרוקו, אני מאושר שהוא החליט לעזוב את הגויה ולהמשיך את שרשרת הדורות היהודי", סיפר האב בהתרגשות.