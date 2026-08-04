"אתה לא רואה כמה אתה מכוער": מגל וכספית שוב התפוצצו

ינון מגל ובן כספית בשידור ( צילום:Avshalom Sassoni/Flash90 )

ינון מגל ובן כספית ניסו הבוקר (שלישי) ליישר את ההדורים בעקבות העימות שהתפתח ביניהם בשידור אתמול, שהסתיים בטונים צורמים ובסגירת מיקרופון. אלא שהניסיון לסיים את המשבר הפך בתוך זמן קצר לעימות אישי נוסף.

כספית פתח בהתייחסות לאירוע ואמר למגל: "זה לא טוב, אתה איש אלים. שתיים, יש לנו דיאלוגים. הבעיה שאתה לא מסוגל לשדר בפרי סטייל. אתה לא מסוגל לשדר עם ברק סרי". בהמשך טען כספית כי הוא מאפשר למגל להשלים את דבריו, בעוד מגל נוהג להפריע לו. "התוכנית הזו היא פיפטי-פיפטי, אני מנסה להפריד. ב-95% מהמונולוגים שלך, אני שותק ולא מפריע. ב-70% מהמונולוגים שלי, אתה מפריע. עשינו הפרדת כוחות. אתה מסוגל לעמוד ביצר?". מגל דחה את הביקורת ותקף את כספית ואת חבריו העיתונאים: "אתם לא כאלה אינטיליגנטיים ולא כאלה תרבותיים".

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מכאן הפך העימות לאישי עוד יותר. כספית אמר למגל: "אתה יודע מה הבעיה ינון? אין לך מראה. אתה לא רואה כמה אתה מכוער. בני התרבות יודעים להבחין בין המראה הפיזית, כמה אתה יפה, דודו טופז מעלי אקספרס, לבין אחד כמוך".

מגל השיב: "אתה נותן לי ציונים להסתכל במראה ולא להסתכל במראה, אתה כל הזמן מטנף, כל הזמן מנבל את הפה". כספית טען בתגובה: "אתה עושה דין לעצמך".

מגל הוסיף: "אני כאן כדי לעשות סדר. נגמרו הימים שאתם עשיתם סדר". כספית חתם את העימות באמירה חריפה נוספת: "אתה צריך עזרה. אני מציע לך לפנות ולקבל אותה לפני שיהיה מאוחר מדי. כולי תקווה שזה לא יסתיים כששני סניטרים יכנסו לאולפן ויקחו אותך".

כך, במקום פיוס לאחר הפיצוץ בשידור הקודם, השיחה בין השניים הסתיימה בחילופי האשמות ועלבונות נוספים.