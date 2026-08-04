המורדים האחרונים בגבעתי נשלחו לכלא והודחו מלחימה

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים שהיו מעורבים במרד בגדוד צבר של חטיבת גבעתי בבסיס שדה תימן.

שלושה מהחיילים, שהוגדרו כמי שהובילו את המרד, נידונו ל-30 ימי מאסר. נוסף על כך, הוחלט להדיח אותם מלחימה ולהעביר אותם באופן מיידי משירות קרבי.

החייל הרביעי נשפט בעת ששהה בחופשת שחרור, בעקבות מעורבותו באירוע. הוא נידון ל-20 ימי מאסר, וגם בעניינו הוחלט על הדחה מלחימה והעברה מיידית משירות קרבי.

כזכור, האירוע התרחש בבסיס שדה תימן, כאשר יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר עזבו את הבסיס ללא אישור. הלוחמים הותירו במקום את כלי הנשק והציוד הצבאי ויצאו לבתיהם עם תיקיהם האישיים בלבד.

המחאה החלה לאחר שמפקד הגדוד הסיר ושבר לעיני הלוחמים את ה"פוגים", לוחות מתכת שעליהם הופיעו הסיסמאות המוראליות של המחלקות והפלוגות. בצה"ל הסבירו כי מדובר בשלטים הקשורים לאירועים שאינם נורמטיביים ולמסורת "צעירות-ותיקות" בגדוד. בעקבות המהלך החליטו החיילים לעזוב את הבסיס. כפי שפורסם בסרוגים.

בשלב הראשון של ההליכים המשמעתיים נשפטו 14 מהלוחמים שהובילו את האירוע ל-30 ימי מאסר, והוחלט כי יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. כ-80 לוחמים נוספים שעזבו את הבסיס ושבו אליו עברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי שנועד לחזק את המשמעת, הערכים והנורמות המצופות מלוחמי צה"ל. לפרטי העונשים הקודמים.

עם השלמת משפטיהם של ארבעת החיילים הנותרים, הסתיים שלב המשפטים הנוגע למובילי האירוע.