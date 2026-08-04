יורה לכל הכיוונים: 4 מצטרפות חדשות למפלגה של נפתלי בנט

יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הודיע על צירופן של ארבע נשים נוספות לרשימת המפלגה לכנסת. עם הצטרפותן של הארבע, מגיעה רשימת המועמדות במפלגה ל-17 נשים.

הראשונה מבין המצטרפות היא ברוריה נעים ארמן, שמכהנת כתר מנכ"לית "ביחד" מיום הקמתה והקימה את מערך השטח של המפלגה בפריסה ארצית. בעברה שימשה כראש מטה של שר התחבורה ושל סגן שר הביטחון, כסמנכ"לית בנת״ע וכיום היא בעלים של חברת קשרי קהילה.

לצידה מצטרפת אסתי איילון קובו, לשעבר ראש המשלחת הכלכלית הישראלית לסין, שייצגה את המדינה בפורומים כלכליים בינלאומיים. קובו, עורכת דין בהכשרתה בעלת תואר שני בדיפלומטיה, נולדה באתיופיה ועלתה לישראל במסע רגלי דרך סודן.

חיזוק נוסף מגיע מזירת היזמות וההייטק בדמות עו"ד אורלי הראל, יזמת בתחומי הבינה המלאכותית והרפואה ומחברת הספר "מועדון החדשנות". הראל הייתה בעברה פעילה בתנועת הליכוד, הקימה את פורום "נשות ליכוד ירושלים", ונבחרה בעבר לאחת מ-100 הנשים היהודיות המשפיעות בעולם על ידי הג'רוזלם פוסט.

את הרביעייה משלימה אולסיה קנטור, יזמת חברתית ופילנתרופית. בעקבות אירועי השבעה באוקטובר הקימה קנטור את מיזם “לב אש”, המעניק טיפול ללא עלות לשורדי קו האש המתמודדים עם פוסט־טראומה ולאמהות שכולות, זאת לצד קרן לסיוע לנשים וילדים היוצאים ממעגל האלימות אותה היא מנהלת מזה מעל עשור.