המהפך של גלית גוטמן: נפרדה מסימן ההיכר שלה

אשת הטלוויזיה ואייקון הסטייל גלית גוטמן נפרדה אתמול (שני) אחה"צ נפרדה מהבלונד המזוהה איתה למעלה מ 20 שנה וחזרה לגוון החום שליווה אותה בתחילת דרכה, זאת במסגרת קמפיין ראשון למותג צבעי השיער אקסלנס קרם (של חברת לוריאל פריז), שבחר בישראל בגוטמן.

לשאלה מדוע בחרה לעשות זאת דווקא עכשיו ולחזור לצבע נעוריה, משתפת גוטמן כי הרגישה צורך בריענון ובחיבור מחדש לאותנטיות שלה: "הרגשתי שהגיע הזמן לשינוי שמרגיש נכון מבפנים. לחזור לגוון החום של פעם זה בעצם לחזור לגרסה הכי טבעית ואמיתית של עצמי, תזכורת למי שאני באמת".