אלפים בקבר יוסף: "הגיע הזמן לחזור בצורה מלאה"

אלפים בקבר יוסף ( צילום: רועי חדי )

אלפי בני אדם נכנסו הלילה (שני) למתחם קבר יוסף בשכם, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ובליווי כוחות צה"ל.

בין המשתתפים היו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, רב השומרון הרב אליקים לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות והרב יוסי אליצור, ראש ישיבת עוד יוסף חי. במקום נכחו גם מפקד אוגדת איו"ש תת-אלוף קובי הלר, מפקד מג"ב איו"ש תת-ניצב ניסו גואטה ומח"ט שומרון אלוף-משנה ד'. הרב אליקים לבנון התייחס לשאיפה לאפשר כניסה קבועה למתחם ואמר: "יוסף הצדיק מחכה כבר אלפי שנים לגאולתו. מצפים בקרוב לכניסה בכל שעות היממה. גאולתו של יוסף היא גאולת עם ישראל". הרב יוסי אליצור קרא גם הוא לשינוי המדיניות במקום: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל, לכרות ברית, לבחור. להיות פה בקבר יוסף באופן קבוע". ראש מועצת שומרון יוסי דגן הציב במרכז דבריו את הדרישה לחזור לקבר יוסף. לדבריו, המשתתפים הגיעו למקום "כנציגים של כל עם ישראל", ולא כאנשים פרטיים.

"אנחנו עומדים כאן היום וקוראים לממשלת ישראל לקבל החלטה עכשיו", אמר דגן. "התשובה לטרור היא בניין הארץ. ממשלת ישראל, זה הזמן לחזור לקבר יוסף, להחזיר את הישיבה לכאן, להחזיר את צה"ל לכאן, להניף את דגל ישראל חזרה מעל המקום הקדוש הזה".

דגן הוסיף כי החזרה למתחם צריכה להיות הצעד הראשון בשינוי המדיניות: "באנו לשבור את הפרדיגמה הזו של הנסיגה של אוסלו, כי קבר יוסף צריך להיות ההתחלה של התיקון".

ח"כ צבי סוכות אמר: "קבר יוסף הצדיק מסמל יותר מכל דבר אחר את הרפיסות ששלטה פה וההפקרה של אתר קדוש מנכסי צאן הברזל של העם היהודי לידי מחבלי הרשות הפלסטינית. הגיע הזמן כבר מזמן לחזור בצורה מלאה לקבר יוסף הצדיק ולתקן את העוול".