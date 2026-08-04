שורד הטבח קיבל הצעה לשיריון בליכוד

( דובר צה"ל )

אבידע בכר, שורד הטבח בקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר, קיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לבחירות הקרובות, כך פורסם בחדשות 13.

בכר, שנאבק בגבורה במחבלים באותה שבת שחורה, שילם מחיר כבד מנשוא כאשר שכול את אשתו דנה ואת בנו כרמל ז"ל, ואף איבד את רגלו בקרב. מאז הטרגדיה הפך בכר לקול בולט, והשמיע לא אחת עמדות ניציות ותקיפות בנוגע לאופן שבו צה"ל צריך לפעול ברצועת עזה. בין היתר קרא להרחיב את המתקפה הצבאית באופן נחרץ ולא לאפשר לחמאס להמשיך להחזיק בשלטון. למרות קרבת עמדותיו בנושא הביטחוני, בכר החליט בסופו של דבר להשיב בשלילה להצעה ולא להצטרף לזירה הפוליטית.

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המאמצים בליכוד נמשכים

ההצעה לבכר מגיעה כחלק משורה של ניסיונות של הנהגת הליכוד לחזק את רשימת המפלגה לכנסת. כפי שפורסם, פניות ומאמצים דומים נעשו בתקופה האחרונה גם כלפי שר האוצר לשעבר משה כחלון במטרה להחזירו לשורות המפלגה, אך נכון לעכשיו גם המגעים הללו לא הבשילו לכדי הסכמה.