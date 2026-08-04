שיתוף פעולה מפתיע ומרענן בסצנה המוזיקלית היהודית: אהרן רזאל, אחד מחלוצי המוזיקה היהודית המתחדשת, ואביה שרמן, מוזיקאי וקצין מילואים בחטיבת גבעתי, משיקים יחד את הסינגל "מעתה ועד עולם" – תפילת דרך מוזיקלית המוקדשת לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

השיר, שמלווה בקליפ מושקע שצולם ברכבת ישראל, מבקש לאחד בין כל המגזרים ולהעניק מסר של ביטחון ואמונה. "את הפזמון כתבתי לפני שנים רבות", מספר רזאל. "במשך זמן רב הייתי תקוע עם פזמון ללא בית. המצב נשאר כך עד שהחלטתי להתיישב ליד הפסנתר ולחפש את החלק החסר. יחד עם אביה והמפיק אבי טל נולד כאן חיבור מרענן ושיר מלא במסר אופטימי ומחבר".

מאזעקה באופקים לדואט באולפן

הקשר בין שני המוזיקאים נולד בנסיבות יוצאות דופן. לפני כשנתיים הוזמנו השניים להופיע יחד בדרום, ערכו חזרות והתכוננו לעלות לבמה – אלא שרגע לפני ההופעה נשמעה אזעקה והאירוע בוטל. אך הקשר האישי והמוזיקלי בין רזאל לשרמן לא נפסק, אלא דווקא העמיק, ומוביל כעת לשיתוף הפעולה הנוכחי.

עבור שרמן, שצבר מאות ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר ובימים אלו מקים מכינה בקריית מלאכי, החיבור למסר של השיר היה טבעי במיוחד. "זכות עצומה נפלה בחלקי שאהרן, מוזיקאי אגדי ופורץ דרך שגדלתי עליו, הזמין אותי להקליט איתו דואט", הוא משתף. "מקווה שהמסר של השיר יגיע ויחזק את עם ישראל בביטחון ואמונה".

שיר לכל מי שיוצא לדרך

רזאל מגדיר את "מעתה ועד עולם" כשיר עם מסר של שמחה, אמונה וביטחון בה'. "זה שיר שמתאים לכל מי שיוצא לדרך, למסע, למשימה או לקרב", הוא מסביר. "ה' איתנו בכל צעד וצעד מעתה ועד עולם".

הסינגל הוא השלישי מתוך אלבומו החדש של רזאל – האלבום ה-15 במספר בקריירה המרשימה שלו, שצפוי לראות אור באזור חגי תשרי. הוא מצטרף לשיתופי פעולה מוצלחים קודמים מהאלבום: "ועשו לי מקדש" עם הרב שלמה כ"ץ, ו"השמחה האמיתית" עם עדי רן.