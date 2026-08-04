שמחה פרידמן ושי וינר ( יחצ )

למעלה מרבע מיליון צפיות תוך זמן קצר, מאות תגובות מרגשות והמקום הרביעי במצעד הסרטונים החמים של יוטיוב ישראל – הדואט החדש של הזמרים שמחה פרידמן ושי וינר כובש את הרשת. השיר, המוקדש במיוחד להורים ולילדים המתמודדים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD) והיפראקטיביות, נוגע בנקודה רגישה ומעורר תהודה רחבה בקרב קהל רחב.

הקליפ, שהועלה לאחרונה לפלטפורמת יוטיוב, מציג שילוב מרגש בין קולותיהם של שני הזמרים. פרידמן, ידוע בשיריו המרגשים והמעוררי השראה, מצטרף לוינר הצעיר שכבר הוכיח את עצמו כאמן מבטיח בזירה המוזיקלית. השיר מעביר מסר של תקווה, חיזוק ותמיכה למשפחות המתמודדות עם האתגרים היומיומיים של הפרעות קשב.

שי וינר: מכוכב עולה לאמן מבוסס שי וינר, הזמר הצעיר שהחל את דרכו בגיל צעיר במיוחד, ממשיך לצבור הצלחות. לאחרונה הוא השיק את השיר "האור של אמא", מחווה מרגשת לאם היהודייה ולמצוות כיבוד אם. בעבר הוא גם הוציא את השיר "אל תדאג", שיר עידוד ונחמה שהוקדש לזכרו של מנחם מנדל ליצמן ז"ל. וינר הוכיח כי למרות גילו הצעיר, הוא מסוגל לגעת בנושאים עמוקים ורגישים. הדואט החדש עם פרידמן ממשיך את המגמה הזו, כשהוא פונה ישירות אל קהל שזקוק למסרים של תקווה והבנה.

( שי וינר (צילום דיויד שפירו) )

ADHD: האתגר שמשפחות רבות מכירות

כעשרה אחוזים מילדי ישראל מאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז, הפרעה נוירו-התפתחותית המתאפיינת בקשיי קשב, אימפולסיביות והיפראקטיביות. עבור משפחות רבות, ההתמודדות עם האתגרים היומיומיים – בבית הספר, בבית ובחברה – מהווה מאבק מתמיד.

השיר החדש של פרידמן ווינר מדבר ישירות אל המשפחות הללו, ומעניק להן תחושת הזדהות ותמיכה. התגובות המרגשות שנכתבו מתחת לקליפ מעידות על כך שהמסר הגיע היישר אל הלב – הורים משתפים בסיפורים אישיים, מודים על המילים המחזקות ומביעים הזדהות עמוקה.

הדואט מצטרף לשורה של יוזמות תרבותיות ומוזיקליות שמבקשות להעלות את המודעות לנושא הפרעות הקשב ולספק כלים רגשיים למתמודדים. בעידן שבו השיח הציבורי סביב בריאות הנפש והתמודדות עם אתגרים התפתחותיים הולך ומתרחב, יצירות כאלה ממלאות תפקיד חשוב בחיזוק הקהילה.

( (צילום: שאטרסטוק) )

הקליפ ממשיך לצבור תאוצה ברשתות החברתיות, כשגולשים רבים משתפים אותו ומפיצים את המסר. המקום הרביעי במצעד הסרטונים החמים של יוטיוב ישראל מעיד על התהודה הרחבה שהשיר מעורר, ועל הצורך הגדול בתכנים מעין אלה.

לצפייה בקליפ המלא ניתן להיכנס לערוץ היוטיוב של הזמרים, שם ממתינים עוד שירים מרגשים ומעוררי השראה.