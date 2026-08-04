איציק בונצל: אם הוא ישוריין לא אצביע לליכוד

השמועות והדיווחים על כוונות לשריונים שונים בצמרת הליכוד ממשיכים לעורר סערה גדולה בקרב השטח והפעילים הבולטים של המחנה הלאומי.

איציק בונצל, אביו של סרן עמית בונצל ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, פרסם פוסט נוקב בו יצא במתקפה חריפה נגד האפשרות שחבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, אלי גולדשמיט, ישוריין ברשימת הליכוד לכנסת. בונצל אף הציב קו אדום ברור והבהיר כי צעד כזה יוביל אותו לצעד תקדימי מבחינתו ביום הבוחר.

"חרטה אינה תעודת הכשר לפוליטיקה"

"אם יש שמץ של אמת בשמועות ההזויות על כוונה לשריין את ח״כ לשעבר אלי גולדשמיט ברשימת הליכוד, כדאי שמישהו בצמרת התנועה יתעורר מהר", כתב בונצל. "ביום שזה יקרה, לראשונה בחיי, האצבע שלי לא תשים 'מחל' בקלפי".

בונצל הזכיר את עברו הפוליטי של גולדשמיט והבהיר כי גם העובדה שהוא מביע חרטה כיום אינה מעניקה לו כרטיס כניסה למפלגת השלטון: "אלי גולדשמיט הוא לא עובר אורח פוליטי, הוא היה שותף מלא, פעיל ומרכזי לאנשי אוסלו, רבין ופרס, שהביאו על מדינת ישראל את האסון האסטרטגי והמדמם ביותר בתולדותיה. עם כל הכבוד לכך שגולדשמיט מכה על חטא, טוען כיום כי התפכח ומקבל במה בערוץ 14, חרטה אינה תעודת הכשר לפוליטיקה".

לדבריו, "סליחה והתנצלות אולי עובדות במישור האישי, אבל הן לא יחזירו לחיים את נהרות הדם היהודי שנשפכו מאז אוסלו, דרך אוטובוסים מתפוצצים, ועד למרחץ הדמים הנורא של השבעה באוקטובר והלחימה שנמשכת עד עצם היום הזה".