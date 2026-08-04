דוד ביטן בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

דוד ביטן ( דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ )

"נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית". כך הגיב הבוקר (שלישי) חבר הכנסת דוד ביטן להחלטת בית הדין העליון של הליכוד, שהפכה את ההחלטה לאפשר לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות בפריימריז הקרובים.

ביטן, שהיה ממובילי המאבק נגד המהלך, בירך על פסיקת הדיינים והדגיש את חשיבות השמירה על השטח המפלגתי. "נאבקתי לטובת המתפקדים, המועמדים במחוזות, ראשי הסניפים וחברי הוועידה. שמח על ההחלטה", מסר ביטן. "שמנו קץ למהלך שנלחמנו נגדו למען הדמוקרטיה הליכודית, שבניגוד למפלגות הדיקטטורה היא התנועה של עם ישראל". חבר הכנסת הוסיף כי השמירה על רוח ההתמודדות הפתוחה היא המפתח להצלחת המפלגה ביום הבוחר: "מחובתנו לאפשר התמודדות שהיא נשמת אפה של התנועה. ההתלהבות מהשטח תביא לנו בעזרת השם את הניצחון למחנה הלאומי בהנהגת ראש הממשלה נתניהו".

עוד באותו נושא ניצחון למחנה ביטן: בית הדין הפך את הצעת נתניהו חדשות סרוגים

בית הדין הפך את החלטת הוועידה

תגובתו הנחרצת של ביטן מגיעה על רקע הדרמה פוליטית שהתרחשה הלילה בתנועה. בית הדין העליון של הליכוד קיבל את העתירות וקבע ברוב של 4 מול 1 כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות, אלא ברשימה הארצית בלבד.

הדיינים ביססו את ההכרעה על פגמים מהותיים שנפלו בהליך ההצבעה שנערך בוועידה, כאשר חלק מדייני הרוב ציינו כי ההחלטה המקורית אף עמדה בסתירה לחוקת הליכוד ולעקרון השוויון בין המועמדים.

במקביל, בית הדין דחה את הטענות שהופנו נגד כשרות הצבעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקבע כי היא תועדה ובוצעה כדין. כפועל יוצא, השריונים המוקצים לנתניהו נותרו בתוקף, והמועד הסופי להגשת המועמדויות לרשימה הוארך ב-48 שעות.