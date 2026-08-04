איימן עודה חושף על מי ימליץ לראשות הממשלה

יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, חבר הכנסת איימן עודה, קורא לנקוט בכל הצעדים הפוליטיים האפשריים כדי להביא לסיום שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כולל תסריט של כניסה למערכות בחירות חוזרות ונשנות.

בראיון שקיים הבוקר ברדיו 103FM, התייחס עודה לאסטרטגיה של המפלגות הערביות לקראת ההכרעות הפוליטיות והבהיר כי סיעתו נחושה לפעול להחלפת השלטון.

"נמליץ על מועמד מקרב האופוזיציה"

"צריך לעשות הכל כדי שנתניהו לא ימשיך, גם במחיר של בחירות חוזרות ונשנות", הצהיר עודה בשידור. בדבריו הבהיר כי המפלגה אינה פוסלת מתן המלצה לנשיא המדינה על גורם מגוש האופוזיציה כדי לחסום את נתניהו: "נמליץ על אחד ממועמדי האופוזיציה".

במקביל, ניצל עודה את הבמה כדי למתוח ביקורת על יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, בהסתמך על ניסיון העבר בין הצדדים. "המלצנו בעבר על גנץ, אך הוא לא היה אמיץ מספיק בשביל שנמשיך את הדרך ובשביל למנוע מנתניהו להקים ממשלה", טען עודה.