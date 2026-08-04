ניצחון למחנה ביטן: בית הדין הפך את הצעת נתניהו

דוד ביטן ( דוברות הכנסת, נועם מושקוביץ )

פחות משבוע לאחר ועידת הליכוד, בית הדין העליון של התנועה הפך הלילה את אחת ההחלטות המרכזיות שהתקבלו בה, וקבע כי שרים, חברי כנסת, סגני שרים ונבחרי ציבור לשעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד.

ההחלטה נחשבת למכה עבור המהלך שקידמו יו"ר הליכוד בנימין נתניהו ושר העבודה חיים כץ, אך גם לניצחון משמעותי עבור חבר הכנסת דוד ביטן, שנמנה עם המתנגדים לשינוי ופעל נגדו. מה בעצם השתנה? עד כה, חברי הכנסת התמודדו בעיקר ברשימה הארצית, בעוד שהמחוזות נועדו לאפשר לפעילי שטח ולמועמדים חדשים להתמודד על מקומות שמורים. בוועידת הליכוד אושרה ברוב קטן מאוד הצעה שתאפשר גם לחברי כנסת ושרים להתמודד במחוזות. המשמעות הייתה שנבחרי ציבור מוכרים היו יכולים להתמודד מול מועמדים מקומיים, כשהם נהנים מיתרון של חשיפה ציבורית, כוח פוליטי ומשאבים. כעת בית הדין ביטל את ההחלטה וקבע כי השינוי מנוגד לרוח חוקת הליכוד, ולכן המחוזות יישארו פתוחים למועמדי השטח בלבד.

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למה בית הדין פסל את ההחלטה?

בפסק הדין נקבע כי מדובר בשינוי מהותי של כללי הבחירות, שלא ניתן לבצע באמצעות הוראת שעה בלבד.

הדיינים הדגישו כי המחוזות נועדו לשמש "חממה" להצמחת הנהגה חדשה, וכי הכנסת שרים וחברי כנסת מכהנים לתחרות הייתה פוגעת בעיקרון השוויון מול מועמדים חסרי כוח פוליטי.

בנוסף לכך, בית הדין הצביע על שורה של כשלים שנמצאו בהליך ההצבעה בוועידת הליכוד, ובהם פערים בין מספר המצביעים למספר המעטפות בכמה קלפיות, יישום חלקי של החלטות הפיקוח וביקורת על אופן ניהול ההצבעה.

למרות זאת, הדיינים לא קבעו כי הייתה הטיה מכוונת של התוצאות, אלא שהצטברות הליקויים, לצד העובדה שההצעה עברה בפער של חמישה קולות בלבד, אינה מאפשרת להותיר אותה על כנה.

לא הכול בוטל

לצד ביטול ההחלטה על המחוזות, בית הדין הותיר בתוקף את שמונת השריונים שהוענקו לנתניהו ברשימת הליכוד.

עם זאת, נקבעו גם כמה שינויים נוספים: המקום ה־35 ברשימה יחזור להיות מקום ברשימה הארצית ולא יישמר לאישה. ההגדרה של "עולה" לצורך הבטחת ייצוג תכלול מי שעלו לישראל החל מ־1 בינואר 1990. המועד להגשת מועמדות לפריימריז הוארך ב־48 שעות. נקבע כי מועמדי המחוזות ייבחרו בידי מתפקדי אותו מחוז ולא על ידי כלל חברי מרכז הליכוד.