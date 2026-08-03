העתיד הגיע מוקדם מהצפוי - עלייתם של הרופאים הרובוטיים

המעבר לניתוחים רובוטיים צובר תאוצה ברחבי העולם, כאשר ממשלות, בתי חולים וגופי בריאות משקיעים משאבים משמעותיים בטכנולוגיה מתקדמת שמבטיחה דיוק גבוה יותר, החלמה מהירה ושיפור תוצאות רפואיות. בשבועות האחרונים נרשמו מספר התפתחויות משמעותיות באסיה ובאירופה, הממחישות את עומק המגמה.

באינדונזיה, משרד הבריאות מקדם תוכנית לאומית שאפתנית להפיכת הניתוחים הרובוטיים לחלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות הציבורית. שר הבריאות, בודי גונאדי סדיקין, הודיע כי הממשלה מתכננת לרכוש כ-40 מערכות ניתוח רובוטיות לבתי חולים ציבוריים, לצד הקמת ועדה לאומית לרובוטיקה רפואית. בנוסף, המדינה שואפת להרחיב את הכשרת הרופאים בתחום ולחייב העברת ידע טכנולוגי, כולל ייצור מקומי של רכיבים מתכלים. במקביל, נבחנת האפשרות לשלב את הניתוחים הרובוטיים בסל הביטוח הלאומי, במטרה להנגיש את הטכנולוגיה לציבור הרחב.

המהלך מגיע לאחר שאינדונזיה כבר רשמה הישג משמעותי ב-2024, כשהפכה למדינה הראשונה בדרום-מזרח אסיה שביצעה ניתוח טל-רובוטי בבני אדם. גם המגזר הפרטי במדינה מגביר פעילות, עם בתי חולים שמרחיבים את השימוש בטכנולוגיה.

בתאילנד, בית החולים בנגקוק מציב יעד להפוך למרכז רובוטי מוביל באזור אסיה-פסיפיק. במסגרת זו, חתם בית החולים על מזכר הבנות עם חברת Device Technologies להקמת מרכז הכשרה מתקדם לניתוחים רובוטיים. המרכז יכלול מערכות סימולציה, תוכניות חניכה בינלאומיות ותשתיות הדרכה מתקדמות לרופאים.

בית החולים כבר ביצע מעל 1,000 פרוצדורות באמצעות מערכת da Vinci Xi בשלוש השנים האחרונות, כולל מאות ניתוחים בתחומי הבטן, הריאות, הגינקולוגיה והאורולוגיה. לדברי הנהלת המוסד, השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת להכשרת כוח אדם רפואי הוא המפתח לביסוס מעמדו כמרכז אזורי מוביל.

גם באירופה ניכרת התקדמות: בית החולים אורפינגטון בדרום-מזרח לונדון הפך למרכז הראשון באזור שמכניס ניתוחים רובוטיים לשירותי ה-NHS. המרכז האורתופדי מפעיל את מערכת Mako של חברת Stryker לצורך ביצוע החלפות מפרקי ירך וברך.

המערכת מאפשרת דיוק גבוה יותר בתכנון ובביצוע הניתוח, מה שביכולתו להפחית כאב לאחר הניתוח ולקצר את זמן ההחלמה. בשלב הראשון צפוי המרכז לבצע כ-100 ניתוחים בשנה, עם תוכניות להרחבה ככל שיותר רופאים יעברו הכשרה בתחום.

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על תופעה הולכת וגדלה, ניתוחים רובוטיים אינם עוד טכנולוגיה ניסיונית, אלא הופכים לסטנדרט חדש במערכות בריאות מתקדמות.