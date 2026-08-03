למרות דרישת טראמפ: תקיפה חריגה בעומק עזה

לאחר שמוקדם יותר היום, נפגש ראש הממשלה נתניהו עם יו"ר מועצת השלום מטעם תוכנית טראמפ, מלאדנוב שעל פי פרסומים דרש מראש הממשלה לעצור את החיסולים והתקיפות על הרצועה, כהכנה להתקדמות אל השלב השני של תוכנית טראמפ, לפני זמן קצר תקיפה מפתיעה זעזעה את הרצועה.

במה שיכול להתפרש כמסר ישיר אל מועצת השלום ואל ארה"ב, כלי טיס ישראלי ביצע לפני זמן קצר תקיפת עומק ברצועה כנגד כלי רכב, כאשר על פי דיווחים לפחות שני הרוגים בזירה.

מדובר בתקיפה הראשונה שיוצאת לפעול ברצועה בכ-24 שעות, כאשר על פי הדיווחים כלי טיס בלתי מאויש שיגר טיל לעבר כלי רכב בו נעו אנשי חמאס בדרום מערב העיר עזה, שני מחוסלים בזירה, בנוסף למספר פצעוים.