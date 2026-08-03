סקר חדש: נתניהו ואיזנקוט צמודים בצמרת

( אוליביה פיטוסי / פלאש90 )

סקר נוסף של חדשות 12 מציג תמונת מנדטים סטטית יחסית בצמרת, אך עם סימני שאלה מעניינים בתחתית. מפלגת הבית הציוני של טרופר והנדל צמודה לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, וסמוטריץ' זוכה למרחב נשימה עם 5.