סקר חדש: נתניהו ואיזנקוט צמודים בצמרת

סקר נוסף של חדשות 12 מציג תמונת מנדטים סטטית יחסית בצמרת, אך עם סימני שאלה מעניינים בתחתית. מפלגת הבית הציוני של טרופר והנדל צמודה לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, וסמוטריץ' זוכה למרחב נשימה עם 5.
על פי הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, אלו היו התוצאות: הליכוד בראשות בנימין נתניהו – 23 מנדטים, ישר! עם איזנקוט בראשות גדי איזנקוט – 23 מנדטים, ביחד בראשות נפתלי בנט – 14 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן – 10 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 9 מנדטים, יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף – 8 מנדטים, ש"ס בראשות אריה דרעי – 7 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר – 7 מנדטים, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' – 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי – 5 מנדטים, הרשימה הערבית המאוחדת - רע"ם בראשות מנסור עבאס – 5 מנדטים, בית ציוני - המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל – 4 מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה נותרים על פי הסקר:
כחול לבן בראשות בני גנץ – עם 1.4% בלבד מהקולות, ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה – 0.8%.
שס 7?כנראה אתם לא מכירים את החבר מביא חבר של שס לפני הבחירות .לדעתי בין 10 ל12