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סקר חדש: נתניהו ואיזנקוט צמודים בצמרת

מדגם חדשות 12 מציג תמונת מצב מסקרנת, נתניהו ואיזנקוט צמודים ראש בראש, וההפתעות מגיעות מהמפלגות הקטנות בתחתית הרשימה

21:51
1 תגובות
(אוליביה פיטוסי / פלאש90)

סקר נוסף של חדשות 12 מציג תמונת מנדטים סטטית יחסית בצמרת, אך עם סימני שאלה מעניינים בתחתית. מפלגת הבית הציוני של טרופר והנדל צמודה לאחוז החסימה עם 4 מנדטים, וסמוטריץ' זוכה למרחב נשימה עם 5.

על פי הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, אלו היו התוצאות: הליכוד בראשות בנימין נתניהו – 23 מנדטים, ישר! עם איזנקוט בראשות גדי איזנקוט – 23 מנדטים, ביחד בראשות נפתלי בנט – 14 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן – 10 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 9 מנדטים, יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף – 8 מנדטים, ש"ס בראשות אריה דרעי – 7 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר – 7 מנדטים, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' – 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי – 5 מנדטים, הרשימה הערבית המאוחדת - רע"ם בראשות מנסור עבאס – 5 מנדטים, בית ציוני - המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל – 4 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נותרים על פי הסקר:

כחול לבן בראשות בני גנץ – עם 1.4% בלבד מהקולות, ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה – 0.8%.

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מני
לפני 43 דקות

שס 7?כנראה אתם לא מכירים את החבר מביא חבר של שס לפני הבחירות .לדעתי בין 10 ל12
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