טראמפ מאיים: לאיראן יש הזדמנות אחרונה, לפני עריפה

הסחרור הנצחי של הנשיא טראמפ בין תקיפות, איומים ושיחות חד צדדיות נמשך. הפעם מבטיח טראמפ, זו באמת ההזדמנות האחרונה של איראן.

"אני רוצה לתת לאיראן סיכוי אחרון לפני שנבצע ״עריפה״. מקווה שהם יהיו הגיוניים". הסביר כעת הנשיא בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל, ורמז לסדר הגדול של התקיפה שהייתה מתוכננת והסיבה שהאיראנים חזרו לשולחן המו"מ, לפחות לטענתו: "איראן גילתה על המתקפה דרך הדלפות. זה היה נמשך הרבה זמן, לא היה נשאר הרבה באיראן".

בנוסף, המשיך טראמפ והודיע כי השיחות בין הצדדים יתרחשו במסגרות זמן קצרות במיוחד: "השיחות מתנהלות ממש ברגע זה. הם אומרים שאין שיחות אבל יש שיחות, הם הרגע פרסמו הודעה שיש שיחות. מסיבה לא ברורה הם אומרים שאין שיחות אבל יש. זאת ההזדמנות האחרונה עבור איראן לחתום על המסמך. זה לא כזה מסובך. השיחות יהיו היום או מחר. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר".

בנוסף הבטיח הנשיא: "לא אתן לאיראן לגבות אגרות במצר". בנוסף הסביר טראמפ כי למרות שפירוק הגרעין האיראני יהיה תהליך 'לא קצר' הוא מחויב למנוע מהאיראנים יכולות גרעיניות בכל מחיר.