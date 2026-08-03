כ"ץ מתקפל? שר הביטחון משבח את האלוף בלוט

השר ישראל כ"ץ נפגש עם ראשי הרשויות של יהודה ושומרון, וקיים איתם שיחה, במהלכה גם שיבח את פועלו ותפקודו של אלוף הפיקוד אבי בלוט, אשר רק אמש הודיע על החלפתו בשידור בטלוויזיה, וכעת הרעיף עליו מגוון של שבחים.
לאחר השיחה נמסר מהשר כ"ץ וראשי הרשויות בהודעה משותפת כי שר הביטחון הדגיש כי האלוף בלוט מבצע את תפקידו היטב וכי זכה לשבחים ממנו במהלך שירותו, גם ראשי הרשויות הביעו הערכה עצומה לאלוף הפיקוד.
השר כ"ץ נפגש מוקדם יותר היום בקריה בתל אביב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, לדיון ביטחוני ומדיני שעסק בהמשך חיזוק ההתיישבות ביו"ש ובבקעת הירדן.
במהלך הפגישה חיזקו ראשי הרשויות את שר הביטחון על מדיניותו למען ההתיישבות, בדגש על הובלת מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהם ההכרה ב-104 יישובים חדשים וב-160 חוות חקלאיות, החזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, הקמת מכינות וגרעיני נח"ל בבקעת הירדן, ביטול צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבים, והובלת הפעילות ההתקפית במחנות הטרור בג'נין, טולכרם ונור א-שמס.
שר הביטחון וראשי הרשויות הדגישו כי ההתיישבות היא נכס ביטחוני ואסטרטגי למדינת ישראל, וכי יש להמשיך ולפעול בנחישות לחיזוק ההתיישבות, להעמקת האחיזה בשטח ולהכרעת הטרור הפלסטיני בכל מקום שבו ירים את ראשו.
לבסוף באופן מפתיע שר הביטחון הדגיש כי למרות ההתנגשויות בצמרת צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה, וכי מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת.
ישראל כ''ץ , שחרר את ינון דרדיק ממעצר מנהלי, הוא בסכנת חיים. תזכיר לאבי בלוט מי מבין שניכם שר הבטחון.