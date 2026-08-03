כ"ץ מתקפל? שר הביטחון משבח את האלוף בלוט

פגישת השר וראשי הרשויות ( צילום: לשכת שר הביטחון )

השר ישראל כ"ץ נפגש עם ראשי הרשויות של יהודה ושומרון, וקיים איתם שיחה, במהלכה גם שיבח את פועלו ותפקודו של אלוף הפיקוד אבי בלוט, אשר רק אמש הודיע על החלפתו בשידור בטלוויזיה, וכעת הרעיף עליו מגוון של שבחים.