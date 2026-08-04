מיצג מגדל דוד ( אפרת קרסנר )

הקיץ הירושלמי מתחיל בגדול: עיר הבירה מזמינה משפחות מכל רחבי הארץ לנופש בבירה בחודשים יולי-אוגוסט (במסגרת קמפיין "קיץ זה ירושלים" ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים), עם הטבות משמעותיות ומגוון רחב של אטרקציות ופסטיבלים. המשפחות שיבחרו לשהות בירושלים ליותר משני לילות יזכו להנחה של 20% בעשרות מלונות ברחבי העיר, וכן לארנק דיגיטלי מוטען בשווי 100 שקלים התקף ליותר מ-75 אטרקציות שונות.

הארנק הדיגיטלי, שמיועד לכל אורח מגיל שנתיים ומעלה, מאפשר למשפחות ליהנות ממגוון רחב של חוויות בירושלים בכפוף לתנאי הקמפיין. בין האטרקציות המומלצות במיוחד: החיזיון האור-קולי הלילי במוזיאון מגדל דוד, המציג את הסיפור ההיסטורי והמרגש של ירושלים. בשעה 20:30 המיצג הוותיק והקלאסי ושעה לאחר מכן יופיע מיצג חדש יותר 'המלך דוד'. אטרקציה נוספת שניתן לשלם עליה באמצעות הארנק הדיגיטלי היא נסיעה על איזי ריידר (כלי רכב חשמלי חדשני בעל ארבעה גלגלים) של חברת "סמארט טור" במספר מסלולים המיועדים לבני נוער מגיל 16 ומעלה. המסלול המרכזי של האיזי ריידר מתחיל במתחם התחנה הראשונה ועובר דרך מלון המלך דוד, ימק"א, שער יפו ומשכנות שאננים. הסיור, שנמשך כשעה וחצי, מציע חוויה ייחודית של העיר בצורה שונה ומרגשת.

אייס בוקס ( מישל ברדוגו )

אטרקציות חדשות ומתחמי פעילות

במהלך חודש יולי נפתח לראשונה בקריית הספורט מלחה ירושלים מתחם "ארנה פארק" - פארק מים אטרקטיבי לכל המשפחה הכולל מגלשות מתנפחות, בריכות, מתחמי פעילות ומתחם מתקנים אתגריים עם מים. המתחם, שמופעל באמצעות החברה העירונית "אריאל", מציע חוויה קיצית מרעננה לכל הגילים. בין ראשון לחמישי בין 10:00-19:30 ובימי שישי בין 10:00-15:00.

בסמוך למתחם נפתח גם "אייס בוקס" - מתחם החלקה על הקרח המתפרס על פני כ-1,300 מ"ר של קרח אמיתי. שני המתחמים יישארו פתוחים בחודשים יולי ואוגוסט ומציעים הנחות משמעותיות לחברי מועדון ההטבות "ירושלמי". ניתן יהיה לרכוש כרטיס משולב לשתי האטרקציות.

פארק המים בארנה ( חן אברס )

פסטיבל אוטואוכל ואירועי תרבות

פסטיבל אוטואוכל ירושלים 2026 יתקיים בטיילת ארמון הנציב בין התאריכים 27.7 עד 20.8. הפסטיבל יציע בימים שני עד חמישי (בין השעות 18:00-23:00) מנות של יותר מ-30 שפים מירושלים ורחבי ישראל, כאשר המנות יימכרו בשני סבבים ועלותן תנוע בין 25 ל-45 שקלים. בין השפים המשתתפים: רובי מיכאל, שמעון וקנין, זכאי חוג'ה, מושיק רוט, רחל בן אלול, שלומי בן שלום, רחלי ורניר, קבוצת מחניודה, ישראל אהרוני וגיא גמזו.

במהלך הפסטיבל יתקיימו גם מופע לייזר מרהיב וייחודי ומופעי מוזיקה לקהל הרחב עם אמנים כמו עלמה גוב וכנסיית השכל, באירוע שכבר הפך למסורת קיץ ירושלמית. במתחם ישנן גם פעילויות המותאמות לילדים.

ההמלצה האישית שלי היא להגיע ממש בעת פתיחת המתחם בשעה 18:00 בערב, על מנת להספיק להנות גם מהאוכל וגם להישאר לאחר מכן להופעה.

אוטו אוכל - מנות השפים במחירים לכל כיס ( אפרת קרסנר )

פסטיבלים נוספים ואירועי ספורט

פסטיבל "חוצות היוצר" יחגוג השנה 50 שנה להיווסדו בבריכת הסולטן, עם מיטב אמני ישראל ובהם עדן חסון, שלומי שבת, יהודה פוליקר, נסרין קדרי ועידן עמדי (שיחתום את הפסטיבל בהופעת הסיום). פסטיבל ישראל ייפתח בגיא בן הינום במחווה ללוליין הצרפתי פיליפ פטי, שחצה את גיא בן הינום בהליכה על חבל בפסטיבל ישראל 1987.

בנוסף יתקיימו בעיר פסטיבלים נוספים: פסטיבל הבובות הבינלאומי, פסטיבל הירח בכפר שאול, פסטיבל אגדה בגן הפעמון, פסטיבל האופרה, פסטיבל על הגג במשכנות שאננים, פסטיבל פריחת הלוטוס ותרבות הודו בגן הבוטני שיקיים החל מתחילת אוגוסט גם את "קסם ביער" - פעילות מהנה לכל המשפחה.

הקיץ הירושלמי יהיה גם ספורטיבי במיוחד, כשהעיר תארח אירועי ספורט משמעותיים ובהם אליפות ישראל באתלטיקה קלה, אליפות ישראל בהתעמלות אומנותית, מרתון ספינינג מול חומות העיר העתיקה, מתחם הסקייטפארק בגן הפעמון שיארח את אליפות ירושלים בסקייטבורד ומירוץ הלילה של המכביה.

איזי ריידר בעיר העתיקה ( Eli Vogman for Smart Tour Israel Ltd )

פעילות בשכונות ובהיכלות התרבות

הקיץ יתאפיין גם בפעילות ערה בשכונות ובהיכלות התרבות העירוניים שיעלו מופעים רבים. היכל התרבות בית העם יארח מופעי סטנד אפ רבים לאורך כל הקיץ, ובשכונות העיר יתקיימו פעילויות רבות עם ירידים ופסטיבלים במרכזים השכונתיים.

עיריית ירושלים תמשיך במסורת העפיפוניאדה בגן בלומפילד ובמסורת קמפינג בגינה שיתקיימו במהלך חודש אוגוסט. אירועי בירת הנוער יכללו הופעות ופעילויות אטרקטיביות לנוער הירושלמי, והצעירים יהנו ממסיבות הרחוב האהובות במרכז העיר במהלך הקיץ.

ארוחת הבוקר העשירה של מלון אוריינט ( אפרת קרסנר )

מלון אוריינט ירושלים - חוויית אירוח ייחודית

בין עשרות המלונות המשתתפים בקמפיין (את הרשימה המלאה של המלונות ניתן למצוא כאן) נמצא מלון אוריינט ירושלים מסגמנט מלונות ה-Exclusive של רשת ישרוטל. ניתן לקבל הנחה בהזמנת החדרים (20 אחוזים). המלון ממוקם בלב המושבה הגרמנית ומשלב בין שני מבנים היסטוריים מתקופת הטמפלרים לבין אגף חדש בעיצוב עכשווי, במרחק הליכה מהעיר העתיקה, מתחם התחנה הראשונה, משכנות שאננים וימין משה.

במלון 243 חדרים וסוויטות, ספא "יערות הכרמל", בריכת גג הצופה אל קו הרקיע של ירושלים, בריכה מקורה, מסעדות ומתחמי אירוח. על גג המלון שוכן OrienTop - רופטופ הכולל מסעדה ובר המשקיפים אל חומות העיר העתיקה וקו הרקיע של ירושלים. המסעדה הכשרה מציעה תפריט בשר, דגים ומנות לחלוקה לצד קוקטיילים ויינות, והפך בשנים האחרונות לאחד מברי הגג המבוקשים בירושלים.

הנוף המשתקף מהמלון, בכל החדרים, הוא נוף יפיפיה וגם המיקום שלו קרוב ללא מעט אטרקציות במרחק של נסיעה ברכב או בתחבורה ציבורית, ואפילו ברגל למי שמעוניין להכיר את העיר דרך הרגליים.

ארוחת הבוקר של מלון אוריינט נחשבת לאחת מהטובות בישראל, ונותנת בוסט לטייל לאחר מכן בהמשך היום ברחבי העיר. מגוון של פירות, ירקות, לחמים, ביצים, פשטידות, דגים, מאפים מלוחים ומתוקות ועוגות מחכה לכם שם לפני שתצאו ליום גדוש באטרקציות.

הרופ טופ של מלון אוריינט ( אפרת קרסנר )

עוד אטרקציה שמחכה לנופשים בעיר הבירה: תערוכה חדשה במוזיאון ישראל מזמינה ילדים, בני נוער ומבוגרים לצאת למסע בעקבות הנעליים.

"סיפורי נעליים" היא תערוכה חדשה באגף הנוער והחינוך לאמנות ע"ש רות במוזיאון ישראל, המגלה איך זוג נעליים יכול לספר סיפור שלם. סיפור על מקום, תקופה, חלום, מסע, ואפילו על מי שנעל אותן.

בין המוצגים בתערוכה: סנדלים בני 6000 שנה, נעליו הטקסיות של מלך יורובה מניגריה, נעלי הבננה והפלמינגו המפורסמות של המעצב קובי לוי, לצד נעליים יוצאות דופן כמו של המעצבת שלי סתת ויצירות עיצוב עכשוויות ונוספות שמזמינות להסתכל על מה שאנחנו נועלים בכל יום - בעיניים חדשות.

בר הקוקטיילים והמסעדה ברופ טופ של מלון אוריינט ( אפרת קרסנר )

"המקום להיות בו"

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מסר: "הקיץ הזה ירושלים היא המקום להיות בו. אחרי תקופה מאתגרת, ירושלים חוזרת במלוא העוצמה ומציעה את חוויית הקיץ הגדולה, המגוונת והעשירה בישראל עם עשרות פסטיבלים, מאות אירועי תרבות וספורט ואטרקציות חדשות לצד הטבות משמעותיות למבקרים. אנו מזמינים את תושבי ירושלים וכל אזרחי ישראל להגיע לבירה וליהנות מקיץ שאין דומה לו".

שמעון אלבום, מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, הבהיר: "משרד ירושלים ומסורת ישראל גאה להיות שותף מרכזי במיזם 'קיץ זה ירושלים', מתוך מטרה לאומית לחזק את הבירה ולאפשר למשפחות מכל רחבי הארץ לבוא לחופשה משפחתית דווקא בירושלים וליהנות מהטבות ייחודיות לצד שפע של אירועי תרבות, חוויות ומסורת שאין בשום מקום אחר".

צחי נמיר, מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, ציין: "קמפיין 'קיץ זה ירושלים' נועד להפוך את החופשה בעיר לנגישה ומשפחתית יותר, ולחבר בין בתי המלון, מוסדות התרבות, האטרקציות, הפסטיבלים והעסקים המקומיים. באמצעות ההטבה במלונות והארנק הדיגיטלי, משפחות יכולות לתכנן חופשה מלאה בעיר וליהנות ממגוון רחב של חוויות בירושלים".

פסטיבל אוטו אוכל וקמפיין "קיץ זה ירושלים" הם ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.