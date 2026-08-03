פאוור קאפל ( רשת 13 )

רגע מרגש ואמיתי במיוחד נחשף לקראת התכנית הערב (שני) בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13, כאשר עומרי קנדה התפרק בדמעות ושיתף בפומבי את המסע האישי שלו מעולם של הימורים, שקרים ותככים אל חיים של אמת. בשיחה עם אסי בוזגלו, חשף קנדה את הפנים הכואבות של העבר שלו ואת המאבק היומיומי שהוא מנהל כדי לשמור על יושרה.

"אני באתי מעולם של הימורים", אמר קנדה בקול רועד בהצצה לקראת שידור התכנית. "אתה מוכר את ההורים שלך, אתה מוכר את כל המשפחה שלך בשביל הדחפים. ושתדע לך שלדבר אמת זה קשה". הדברים נאמרו בעיצומה של שיחה אינטימית שהפכה לאחד הרגעים המרגשים ביותר בעונה.

"גדלתי עקום, גדלתי על שקרים" קנדה המשיך ופירט את הדרך הקשה שעבר: "ובוא אני אגיד לך משהו הכי אמיתי. אני גדלתי עקום, אני גדלתי על שקרים בכדורגל, אני גדלתי על תככים. אני הייתי משקר לשחקנים שיש אימון ביום שני, האימון בכלל ביום ראשון, כדי לא להיות בהרכב". לדבריו, התוכנית מהווה עבורו הזדמנות לעבור תהליך של אמת אמיתית. "ופה אני עובר תהליך של אמת", הוסיף קנדה בדמעות. "והנה אני אגיד לך עוד משהו הכי אמיתי, אסי, אני... אני עם דמעות". הרגע המרגש חשף את הפגיעות האנושית מאחורי הדמות הציבורית, וגרם לצופים רבים להזדהות עם המאבק שלו. מאבק יומיומי באמת קנדה חשף את השגרה היומית שלו במאבק לשמור על יושרה: "אני אומר לך שאני כל יום קם בבוקר, מסתכל במראה, ואומר: 'היום אני לא משקר, היום אני אומר רק את האמת'. כל יום, שנים ככה". המילים האלה העידו על תהליך עמוק ומתמשך של שינוי אישי. בסיום השיחה, פנה קנדה אל אסי בוזגלו בהצהרה מרגשת: "וחכיתי לשיחה הזו איתך, אחי. עזוב, לא אסטרטגיות ולא נעליים. את דורין אני לא מבין בעיניים, אותך אני מבין בעיניים. אז שתדע לך שאתה מקום המפלט שלי פה, ואם יהיה לי קשה וזה, באימא שלי, אסי". עזר, שנראה מרוגש אף הוא, השיב: "אח יקר, כפרה עליך".

אודיה פינטו ושיר טרן ( צילום: אינסטגרם )

רקע: מתחים בתוכנית

הווידוא המרגש של קנדה מגיע על רקע מתחים מתגברים בתוכנית, כאשר בפרקים האחרונים נחשפו עימותים בין הזוגות. קנדה עצמו הודה בפרק קודם כי "התפלל שלא לפגוש" את שיר ואלעד, ודורין בת זוגו דרשה מהזוגות לסגור חשבונות פנים אל פנים.

במקביל, אודיה פינטו יצאה בביקורת חריפה על הזוגות האחרים בתוכנית, כשטענה שחוותה "מעין קצת התנשאות" מצדם. המתחים הללו מעצימים את המשמעות של רגעי האמת והפגיעות שמשתתפים כמו קנדה בוחרים לשתף.

הפרק המלא ישודר הערב בשעה 21:15 בערוץ 13, כאשר הצופים צפויים להמשיך ולעקוב אחר המסעות האישיים של הזוגות בדרך לתואר המנצח.