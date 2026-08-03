הבית הלבן: אין תוכנית לחידוש המלחמה או השיחות

גורמים רשמיים בבית הלבן, ממהרים לצנן את הרוחות, זמן קצר לאחר הודעתו הזועמת של הנשיא טראמפ ברשתות החברתיות ומבהירים בתוקף כי אין כל תוכנית לחידוש המלחמה נגד איראן למרות שלא נקבעו שיחות כלל.

לאחר שלפני זמן קצר, פרסם טראמפ הודעה זועמת נגד ההנהגה האיראנית בה דרש 'כניעה או עסקה', גורמים רשמיים בסביבת הנשיא מיהרו לרוץ לתקשורת האמריקאית ולצנן את הודעת הנשיא.

על פי גורמים רשמיים ששוחחו עם רשת CBS בארה"ב: "אין אף תוכניות קונקרטית לחידוש השיחות עם איראן" ולא נקבע מועד או תאריך רשמי לשיחות, אך מצד שני גם אין דד-ליין מצד הנשיא שיחזיר את התקיפות כנגד איראן.