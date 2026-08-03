"שילמתי את המחיר היקר מכולם, המשפחה שלי התפרקה"

חנוך מילביצקי בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

בראיון מיוחד לתכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, חבר הכנסת חנוך מילביצקי (הליכוד), יו"ר ועדת הכספים, פותח את הכל ומדבר על המאבקים הפוליטיים, המחיר האישי הכבד ששילם, והחזון החדש שלו למערכת המשפט – שאינו כולל עוד "רפורמה", אלא פירוק והרכבה מחדש.,

על הבחירות והסקרים: "העם זז ימינה" בפתח הראיון, התייחס מילביצקי למצבו של הליכוד בסקרים, 87 ימים לפני הבחירות, והביע ביטחון כי המגמה תשתנה בקרוב. מילביצקי: "הליכוד עסוק כרגע בעיקר בקביעת הרשימה לכנסת... לדעתי הקמפיין יצא לדרך ואז אנחנו גם נראה תזוזה משמעותית בסקרים כי אחרי הכל בסוף העם זז ימינה. בימין יש מפלגת שלטון מובהקת אחת קוראים לה הליכוד". לגבי התמודדותו האישית בפריימריז, הבהיר מילביצקי כי הוא רץ ברשימה הארצית: "לא היה לי לרגע מחשבה להתמודד במחוז... אני חושב שציבור בוחרי הליכוד יודעים לזהות מי עובד ומי מדבר". הישגי ועדת הכספים: "כוח עצום ומשמעותי" מילביצקי סיכם שנה וחודש בתפקיד יו"ר ועדת הכספים, תפקיד שהיה מזוהה במשך עשורים עם ח"כ משה גפני. הוא ציין בגאווה את היכולת להעביר תקציבים גם בתקופת מלחמה ובשנת בחירות. מילביצקי: "העברנו תקציב במלחמה תוספת, העברנו תקציב בשנת בחירות מה שלא היה אני חושב משנת 99... ועדת הכספים היא באמת כוח עצום ומשמעותי. אני מבין מאוד למה הרב גפני לא זז משם כל כך הרבה שנים". הוא הוסיף כי הוועדה הצליחה לבלום גזירות של משרד האוצר: "הרפורמה של שר האוצר שתכנן להגדיל את כפל הפטור על מע"מ על ייבוא... את זה מנענו פעמיים... הובלתי מהלך בכנסת של הצבעה שבו בעצם הכנסת קבעה בצורה מפורשת שהיא לא מקבלת את הדבר הזה".

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הייעוץ המשפטי בכנסת: "עושים פוליטיקה על מלא"

אחד הנושאים הטעונים ביותר בראיון היה היחסים בין הוועדה לייעוץ המשפטי. מילביצקי האשים את הייעוץ המשפטי בכנסת ובממשלה בניהול אג'נדה פוליטית ובניסיון לסכל את מדיניות הממשלה.

מילביצקי: "הייעוץ המשפטי בכנסת היום הוא שחקן פוליטי... הם עושים פוליטיקה על מלא. הייעוץ המשפטי מפעיל ח"כים באופוזיציה".

הוא שיתף באירוע חריג שבו לטענתו הייעוץ המשפטי ניסה למנוע העברת תקציבים למשפחות שכולות: "הייעוץ המשפטי התקשר לחבר אופוזיציה כדי שיחזור בו מההסכמה שלו על הגדלת תקנים למשפחות שקולות. ולמה? כי יש מאבק תמידי בין הייעוץ המשפטי של הוועדה לייעוץ המשפטי של משרד האוצר... הם כל הזמן משחקים מי חזק".

בנוגע לייעוץ המשפטי לממשלה, מילביצקי לא חסך במילים קשות: "הייעוץ המשפטי לממשלה בטח היום יושבת שם, אין לי דרך להגדיר אותה מחבורת פושעים. מה שהם עושים היום למדינת ישראל זה מרד".

המחיר האישי: "הבית התפרק"

מילביצקי חשף בגילוי לב את המחיר הכבד שגבתה ממנו הפעילות הפוליטית האינטנסיבית והחשיפה הציבורית, שלטענתו הובילו לפירוק משפחתו.

מילביצקי: "שילמתי את המחיר היקר מכולם, המשפחה שלי התפרקה... הייתי נשוי למעלה מ-20 שנה והבית התפרק... מה שעשו לנו בבית, מה שעשו לילדים, מה שעשו לה באופן אישי רק כי הייתה נשואה לי – זה נטל כבד מאוד".

הוא הוסיף כי המתקפות עליו כ"ביביסט" אינן חדשות בהיסטוריה של הליכוד: "כשבגין היה בשלטון כל שרי הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד היו בגיניסטים... הקמפיין הוא אותו קמפיין. אם אי אפשר לקחת את השלטון בקלפי, אז אפשר לקעקע מפלגה שלמה".

בקדנציה הבאה: "לא רפורמה, אלא פירוק והרכבה"

באופן מפתיע, מילביצקי מצהיר כי הוא כבר לא מאמין בתיקון בג"ץ דרך בחירת שופטים שמרנים, אלא בשינוי מבני רדיקלי.

"אני חושב ששגינו. אני לא חושב שהדרך היא ללכת ולתקן את בג"ץ... בג"ץ הוא לא בר תיקון. ולכן מבחינתי צריך לחפש אלטרנטיבה... להקים בית משפט חוקתי במדינת ישראל שהשופטים אליו יבחרו על ידי הכנסת לתקופות קצובות... לבטל את הסמכויות המנהליות של בית המשפט העליון, בעצם לסגור את בג"ץ".

הוא הסביר מדוע לדעתו השופטים השמרנים "מתקלקלים" במערכת הקיימת: "אני אקח עכשיו את העילוי הכי גדול בעולם לכינור ואני אכניס אותו לקבוצת הילדים והנוער של בית"ר ירושלים – מה יקרה? הוא ישפר את כישורי הבעיטה או שהם ילמדו כינור? זה בדיוק מה שקורה לשופטים השמרנים בבג"ץ".

על ממשלת איזנקוט: "יאיר גולן מסוכן"

מילביצקי תקף בחריפות את ראשי האופוזיציה, ובמיוחד את גדי איזנקוט ויאיר גולן, שלטענתו מובילים קו שאינו ימני ומונע משנאה.

מילביצקי: "מי שמוכן לעשות קואליציה עם האנשים האלה [הדמוקרטים] הוא לא ימין... אני מעדיף את מנסור עבאס על יאיר גולן כי מנסור עבאס אתה יודע מי הוא ומה הוא... האנשים הללו בדמוקרטים באמת אני אומר לך זה סכנה אמיתית למדינת ישראל".,

על יאיר גולן הוסיף בסוף הראיון במילה אחת: "מסוכן".

משחק האסוציאציות: קפלן - מחלה

בסיום הראיון, במשחק אסוציאציות קצר, הגדיר מילביצקי את הדמויות המרכזיות בפוליטיקה הישראלית: