הטמפ' צונחות; מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: גל החום של תחילת השבוע יילך וייחלש במהלך הימים הקרובים, כאשר לקראת סוף השבוע תורגש הקלה הדרגתית בעומסי החום ברחבי הארץ.

יום שלישי: מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין ייוותרו גבוהות במעט מהממוצע לעונה. במישור החוף יוסיף להיות הביל.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורי פנים הארץ ובאנשי ההרים. תורגש הקלה בעומסי החום, אשר ישובו להיות ממוצעים לתקופה.