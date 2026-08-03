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הטמפ' צונחות; מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

אחרי ימים חמים מהרגיל, המגמה משתנה: בימים הקרובים יירדו הטמפרטורות בהדרגה ויחזרו לממוצע העונתי. בשישי: עומסי חום מתונים. תחזית מזג אוויר

19:17
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מעונן (שאטרסטוק)

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: גל החום של תחילת השבוע יילך וייחלש במהלך הימים הקרובים, כאשר לקראת סוף השבוע תורגש הקלה הדרגתית בעומסי החום ברחבי הארץ.

יום שלישי: מזג האוויר יהיה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין ייוותרו גבוהות במעט מהממוצע לעונה. במישור החוף יוסיף להיות הביל.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורי פנים הארץ ובאנשי ההרים. תורגש הקלה בעומסי החום, אשר ישובו להיות ממוצעים לתקופה.

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יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר. הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. צפויה הקלה נוספת בעומסי החום, שיהיו מתונים יחסית לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום סבירים ורגילים לעונה.

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