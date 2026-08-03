ברדוגו מזהיר: "אם זה נכון, זו התאבדות פוליטית של נתניהו"

( יונתן זינדל/פלאש 90 )

הדיווחים על הלחצים שמפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו על שר האוצר לשעבר משה כחלון לשוב לליכוד ולהשתלב בצמרת המפלגה, מעוררים זעם רב בקרב מקורבים לנתניהו.

איש התקשורת יעקב ברדוגו יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד הרעיון, ובפתיח תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' קבע כי מדובר בצעד שמנוגד לחלוטין לערכי המחנה. "חתום על פירוק הצבא ועל אי-הרפורמה המשפטית" בהתייחסותו לפרסום של יוסי ורטר ב'הארץ', אמר ברדוגו: "אם הדיווח נכון ומשה כחלון קיבל הצעה מנתניהו להשתריין בליכוד, המפלגה בדרך להתאבדות פוליטית". ברדוגו פירט את הטענות נגד שר האוצר לשעבר והסביר מדוע חזרתו תהווה פגיעה בימין: "משה כחלון חתום על הקמת התאגיד, על תוכנית תר"ש גדעון של גדי איזנקוט שפירקה את הצבא, וחתום על מניעת הרפורמה המשפטית במסגרת המהלכים וההבנות שלו עם אהרן ברק".

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"פשיטת רגל של כל מה שנלחמנו עליו"

בהמשך דבריו הגדיר ברדוגו את כחלון כסמל למערכות הוותיקות שנגדן יצא המחנה הלאומי בשנים האחרונות: "משה כחלון הוא הדיפ-סטייט של הדיפ-סטייט. אם ראש הממשלה יחליט להביא אותו מחדש, בעיניי מדובר בפשיטת רגל מלאה של כל מה שנלחמנו עליו בארבע השנים האחרונות".