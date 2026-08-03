טראמפ שוב זועם: "או הסכם או כניעה מוחלטת"

נראה כי הנשיא טראמפ שוב מאבד את הסבלנות עם המשטר האיראני, ופרסם לפני זמן קצר פוסט מתוסכל וכעוס בעקבות התנהלות המשטר. טראמפ קרא לאריאנים 'דו פרצופיים' והודיע כי הסכסוך יסתיים באחת משתי דרכים: כניעה או הסכם.

בפוסט שפרסם הנשיא טראמפ ב-Truth Social, הרשת החברתית בבעלותו, ,תקף את ההתנהלות האיראנית במילים חריפות: "מנהיגות איראן היא דו-פרצופית באופן בלתי יאומן! הם מבקשים פגישה, יש שיאמרו "מתחננים", השיחות מתחילות, כשנוספות מתוכננות לעתיד הקרוב, והם אומרים, בגלוי ובגאווה, שהם לא מקיימים שום דיונים, ששום דבר לא נידון, ושהם מתנהלים אך ורק מול "עומאן". לאחר מכן הם ממשיכים לפטפוט הרגיל שלהם ואומרים שמצר הורמוז יופעל בעוצמה על ידיהם".

טראמפ המשיך וטען כי למרות דבריי האיראנים, ארה"ב היא זו שמחזיקה בעמדת הכוח: "הוא כבר נשלט לחלוטין על ידי צי ארצות הברית וה"מצור" שלנו, או, כפי שיש מכנים זאת, "חומת הפלדה של ארצות הברית!". שום דבר לא נכנס לאיראן, אלא אם כן אנחנו רוצים בכך, ושום דבר לא ייכנס".

"אלא אם יושג הסכם, או כניעה מוחלטת. בין אם איראן רוצה להודות בכך ובין אם לאו, אנחנו, למעשה, מדברים על פתרון לבעיה שהם גרמו לה, במשך עשרות שנים. זה פשוט מאוד, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני! ".

הודעתו הכעוסה של טראמפ מגיעה לאחר שבמשך 24 השעות האחרונות, האיראנים הכחישו בתוקף שהסכימו לשיחות ישירות מחודשות עם האמריקאים, או שהגיעו להסכמות עם ארה"ב דרך מתווכות, ועומדת, לפחות פומבית על הדרישה לשלוט במצר הורמוז ללא עוררין.