נתניהו מפתיע: נקדם פיתוח מטוס חמקן ישראלי

ראש הממשלה נתניהו התארח והתראיין בפודקאסט 'שומר הסף' של ד"ר גדי טאוב, וסיפק שורה של אמירות מדיניות מפתיעות, יחד עם תחזיות אופטימיות, ואף חשף את תוכניתו להקים תוכנית ישראלית לפיתוח ובניית מטוס קרב חמקן ישראלי, אשר יספק עצמאות אסטרטגית חסרת תקדים.

בשיחה מעמיקה ואישית שקיים ראש הממשלה בתוכניתו האינטרנטית של ד"ר טאוב, התייחס נתניהו לשורה רחבה של נושאים, מהמחירים האישיים שסופגת משפחתו, עד לשינויים בעולם הערבי ואף תוכנית הצטיידות אסטרטגית חסרת תקדים.

נתניהו תיאר את היכולות הטכנולוגיות של ישראל, את יכולותייה העכשוויות ואת התוכניות העתידיות: "ישראל היא מעצמת הסייבר השנייה בעולם, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות אותו הדבר עם בינה מלאכותית" הסביר ראש הממשלה.

והמשיך ותיאר: "אני רוצה שנבנה, בתוך העשור הקרוב, מטוסים משלנו. אני רוצה שנחזיק במטוסים חמקנים משלנו, מטוס בלתי מאויש של העתיד, כי לעולם אי אפשר לדעת אם הפלטפורמות הקריטיות שאנו מקבלים כיום מחו"ל ייחסמו בפנינו יום אחד".