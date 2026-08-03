לא יאומן: "עוד החלטה תמוהה של יצחק עמית"

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הורה לשחרר למעצר בית בפיקוח אלקטרוני נאשם במגע עם סוכן חוץ איראני, כך דיווח כתב i24NEWS, אבישי גרינצייג, שהגדיר את המהלך כ"החלטה תמוהה, בלשון המעטה".

מדובר בחייל מילואים ששירת בבור הפיקודי של חיל האוויר. על פי כתב האישום שהוגש נגדו ונגד חייל נוסף בתפקיד רגיש בינואר 2025, השניים תלו שילוט וריססו כתובות גרפיטי בעלות מסרים פרו-איראניים בתמורה לתשלום כספי מגורם זר, תוך שהנאשם יודע כי מדובר בסוכן מטעם מדינת אויב הנמצאת במלחמה ישירה מול ישראל. הנאשם אף הודה במיוחס לו במהלך חקירותיו. ההליך המשפטי בעניינו נמצא כעת בשלב מתקדם מאוד, כאשר פרשת התביעה כבר הגיעה לסיומה.

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שירות המבחן התנגד, הנשיא עמית הכריע: "התמשכות הליכים"

המהלך של השופט עמית מגיע בניגוד עמדת גורמי המקצוע: תסקירי שירות המבחן שגובשו בעניינו של הנאשם היו שליליים באופן מובהק. בין היתר צוין בהם כי הנאשם אינו לוקח אחריות על מעשיו, ועל כן הומלץ שלא לשחררו לבית מתוך חשש ממשי מהמסוכנות הנשקפת ממנו.

למרות זאת, בחר הנשיא עמית לקבל את בקשת השחרור וקבע: "לצד התארכות ההליכים והצפי לפחות לשתי הארכות מעצר נוספות שיידרשו, נתתי משקל של ממש גם לטענות המשיב ביחס לתנאי כליאתו הקשים".

עוד הוסיף השופט עמית בנימוקיו: "בהינתן חלוף הזמן מאז מעצרו והתמשכות ההליכים, אני סבור כי ניתן להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני, גם אם לא מדובר בהסדר אידיאלי".