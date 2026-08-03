הישר לחמישיה הראשונה: השר לשעבר מהליכוד חוזר לפוליטיקה

בצל ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל במרץ לשינוי פני רשימת הליכוד לבחירות הקרובות: על פי דיווח באתר 'הארץ', נתניהו מפעיל לחצים כבדים על בכיר המפלגה ושר האוצר לשעבר, משה כחלון, על מנת שיסכים לחזור לזירה הציבורית ולהשתלב בצמרת המפלגה.

המהלך מגיע כחלק מניסיונותיו של נתניהו "לרענן" את הרשימה ולצרף אליה דמויות בעלות תדמית מתונת וממלכתית, שיפנו לקהלים רחבים במרכז-ימין.

שריון בחמישייה הראשונה

במסגרת המגעים, נתניהו שוחח עם כחלון מספר פעמים בתקופה האחרונה. גורם בליכוד ציין כי במידה וכחלון ייתן את אור הירוק למהלך, התכנון הוא לשריין אותו בחמישייה הראשונה של רשימת הליכוד לכנסת.

במצב כזה, כחלון צפוי לתפוס מקום מרכזי בקמפיין הבחירות של המפלגה כדמות הכלכלית-חברתית המובילה, תוך הדגשת ניסיונו בעולמות הרפורמות והמשק.