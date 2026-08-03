צה"ל חיסל מחבל שהיה חלק מטקס החזרת החטופים

המחבל בטקס מסירת החטופים אופיר אנגל ועמית שני ( דובר צה"ל )

צה"ל ממשיך בחיסול השיטתי של המחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל ב-7.10 והחזיקו חטופים.

במהלך סוף השבוע, צה"ל תקף במרחב דיר אל-בלח וחיסל את המחבל מחמוד פטאיר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ. בצה"ל אומרים כי פטאיר פשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי גא"פ.

כחלק מהפעימה השישית של מבצע "דלתות שמיים" - החזרת החטופים בעסקה, תועד המחבל במדי ארגון הטרור גא"פ, לוקח חלק בטקס מסירתם של חטופים רבים, בהם: עמית שני, אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב, ליאם אור נאצר, רז בן עמי, פאיבון ראטנין, גונג סאיי לאו, ג'קאפאן סיקנה וצ'ארואמצ'אי סאייגקאיי.

כדי להצדיק את החיסול המאוחר, בצה"ל מוסיפים כרגיל את המשפט: "בעת האחרונה, המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום".