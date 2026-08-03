פייגלין: "זהות תרוץ עד הסוף, אני אהיה שר הביטחון"

בראיון לתכנית "כיפות ברזל", תוקף יו"ר מפלגת זהות, חכ"ל משה פייגלין את הנהגת הימין, מזהיר מפני המלחמה הבאה מול הרשות הפלסטינית ומשרטט חזון רדיקלי ליום שאחרי בעזה: "היינו צריכים לראות בעזה את יישובי גוש קטיף ואת הילדים צועדים בגני הילדים ובתלמודי התורה"

בפתח הראיון, נתנאל איזק שואל על סיכויי המפלגה והחלטתה לרוץ למרות הנתונים בסקרים.

פייגלין: "חד משמעית זהות תרוץ עד הסוף. לא עולה על דעתי שהמפלגה היחידה שתמיד הייתה ותמיד תהיה מחוץ לקונספציה שהביאה לה שביעי באוקטובר, לא תיתן לעם ישראל את המוצא מלהביא על עצמנו עם אותם פתקים ואותם אנשים שעושים לנו את אותו הדבר שוב".

"אין הכרעה בשום חזית"

בעוד נתנאל איזק מציין את הישגי צה"ל בשטח, פייגלין רואה תמונה הפוכה לחלוטין של חוסר הכרעה והתבטלות בפני ארה"ב.

פייגלין: "אני רואה את ההפך הגמור. שלוש שנים אחרי הגדול שבאסונות ואין הכרעה בשום חזית. בעזה היינו צריכים לראות את שדה התעופה הבינלאומי של ישראל החדש הולך ומוקם כי כבר אין מקום בגוש דן. לא היינו צריכים לראות בעזה ולו ערבי אחד. מה שבששת הימים כבשנו בחצי יום, לא הצלחנו במשך שנתיים של פשיטות חסרות פשר לחסל".

הוא מוסיף ותוקף את הממשלה על מה שהוא מכנה אובדן הריבונות: "יש לך את הורדת דגל ישראל, הפקדת הביטחון בידי אמריקאים, אומר הריבונות הישראלית בידי אמריקאים".

פייגלין טוען כי הדרג המדיני החמיץ הזדמנות היסטורית לשינוי דמוגרפי מהותי ברצועה מיד לאחר השביעי באוקטובר.

פייגלין: "מה שצריך היה לעשות זה פשוט לסגור את הספקת המים והחשמל לעזה. מי שרוצה כוס מים – שיצא עם חטוף. וכל השאר שיתחילו לצעוד לכיוון אל-עריש. המדהים הוא שבהמשך בא לך נשיא אמריקאי (טראמפ) והתחנן אליך לעשות את זה, אבל נתניהו הפך את זה לעוד סבב משודרג שבסופו אנחנו מספקים את מה שהחמאס צריך כדי להמשיך ולהתקיים".

הכשל האידאולוגי של הימין: "מנהיגות ליכודית משוללת חזון"

פייגלין מסביר מדוע, לדעתו, הימין נכשל שוב ושוב במימוש מדיניותו, ותוקף גם את סמוטריץ' ובן גביר.

פייגלין: "לימין לדורותיו מעולם לא הייתה אידיאולוגיה אלטרנטיבית לרעיון הנורמליות שמוביל השמאל. השמאל הישראלי מוביל אל מדינת כל אזרחיה, ואם אתה כימין לא מסוגל להציב חזון אחר של מדינה יהודית, בית מקדש וגאולה - אתה תתגלגל לפח שלהם. סמוטריץ' ובן גביר תלויים לחלוטין בשולי גלימתו של נתניהו. הם לא עזבו את הממשלה כשהחל להעביר הספקה לחמאס למרות שהבטיחו".

האיום הבא: הרשות הפלסטינית מתאמנת על כפר סבא

פייגלין מתריע מפני הכוח הצבאי של הרשות הפלסטינית, שלדבריו מתכונן למתקפה דמוי השבעה באוקטובר ביהודה ושומרון. "אתה רואה אותם מתאמנים על כיבוש שטחים עירוניים. הם רוצים לצאת מקלקיליה ולכבוש את כפר סבא, מדרום הר חברון ולכבוש את באר שבע. הרמטכ"ל הנוכחי והרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי לא רואים כלום. אין לי שמץ של אמון בגנרלים הישנים והפרוגרסיביים של צה"ל ששללו את רעיון הניצחון. כל מי שהריח את ווקסנר צריך לעוף מהמערכת. לשם כך אני צריך להיות שר הביטחון".

הדמוגרפיה כ"קשקוש": "יש רק 1.4 מיליון ערבים ביו"ש"

בתשובה לשאלת איזק לגבי החשש ממדינה דו-לאומית, פייגלין מציג נתונים השונים משמעותית מהפרסומים הרשמיים.

פייגלין: "הטענה הדמוגרפית היא קשקוש גמור. יש 1.4 מיליון ערבים לכל היותר ביהודה ושמרון, רוב הבתים שם ריקים. כל המספרים שישראל מפרסמת זה בדיחה של הלמ"ס הפלסטיני.

המגמה הדמוגרפית היא לחלוטין לטובת היהודים. צריך לפרק את הרשות, לעודד הגירה, ובכל כיתה ומסגד ערבי יהיה דגל ישראל. אם השופט כבוב לא מסוגל לעמוד בהמנון – שילך לכל הרוחות".

משחק האסוציאציות: נתניהו - "סוף עידן"; יאיר גולן - "ריקבון"

בסיום הראיון, פייגלין מספק הגדרות קצרות וחדות לדמויות ומלחמות המפתח: