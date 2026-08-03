אשת התקשורת שמועמדת לליכוד, קיבלה הצעה מגלעד ארדן

ארדן. ( Flash90 )

המרוץ לשיריון דמויות פוליטיות חדשות עולה מדרגה: אשת התקשורת ומגישת החדשות נטעלי שם טוב מבוקשת במערכת הפוליטית. על פי דיווח באתר ynet, שם טוב קיימה לאחרונה פגישה עם השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שהציע לה מקום ברשימה העצמאית שהוא מגבש. עם זאת, המגישה החליטה לדחות את ההצעה ולא להצטרף למהלך שלו.

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מנגד, הערוץ הפוליטי מול מפלגת השלטון נותר פתוח לחלוטין. בסביבתה מציינים כי שם טוב אינה פוסלת את האפשרות להשתלב ברשימת הליכוד לכנסת, והמגעים בנושא עדיין נבחנים.

שם טוב, המתגוררת במטולה ופונתה מביתה בעקבות המלחמה בצפון, הפכה בחודשים האחרונים לקול מרכזי למען תושבי קו העימות. במקביל למגעים הפוליטיים, היא מנהלת בימים אלה הליך משפטי מול 'חדשות 13' בעקבות סיום התקשרותה עמם.