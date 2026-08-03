בעולם חושפים: כך טראמפ התקפל בפני איראן

רגע לפני מה שתואר כ'מתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם ה-2' החליט הנשיא טראמפ ברגע האחרון לקפל את הטילים, להחזיר הביתה את המטוסים ולהוציא הודעה בהולה על 'הקפאה' של התקיפה המאסיבית.

כעת גורמים ערבים טוענים כי הנשיא טראמפ לא קיבל כלום מהמשטר, ואף הגיש לאיראן וויתורים משמעותיים על מנת למשוך אותם חזרה אל שולחן המו"מ, דבר שגם הוא, עדיין לא בטוח.

על פי מקורות איראניים, ששוחחו עם הערוץ הלבנוני אל-מיאדין המקורב למשטר ושלוחיו, ברגע האחרון לפני התקיפה הגישה ארצות הברית אל איראן וויתור משמעותי, בניסיון לשדל אותם לחזור לשיחות.

על פי אותו גורם בכיר, ארה"ב הסכימה לסגירת הנתיב הדרומי במצר הורמוז, הנתיב הסמוך אל החוף העומאני אשר משמש את הצי האמריקאי לליווי ספינות ומכליות נפט מתוך המצר אל מים בינלאומיים בטוחים, במידה והדבר נכון מדובר בוויתור אמריקאי עצום, שדה-פקטו מניח את התשתית לשליטה איראנית בהורמוז בעתיד.

מעבר לכך, ולמרות המחיר הכבד ששילמו כביכול האמריקאים, גורמים פקיסטנים המקורבים למשא ומתן, הסבירו כי למרות דבריי הנשיא לא נקבעו עד כה שיחות חדשות עם איראן כלל, בעוד טראמפ הודיע כי השיחות צפויות להתחדש כבר היום.

בנוסף לכך גם גורמים רשמיים איראניים הביעו דברים דומים כאשר דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בגאי אמר כי הדיונים היחידים המתנהלים כוללים את עומאן ונוגעים לניהול מצר הורמוז, בעוד מקור איראני בכיר סיפר לרויטרס כי אין שיחות מתוזמנות בין ארה"ב לאיראן.