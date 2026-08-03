דיווח: אח החטוף ישוריין במפלגת 'הדמוקרטים'

יאיר גולן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הסערה סביב שיריוני הרשימות נמשכת, וכעת שם בולט נוסף ממאבק משפחות החטופים עולה על הפרק: על פי הדיווח באתר 'היום', יונתן שמריז, מייסד תנועת "קומו!" ואחיו של אלון שמריז ז"ל שנחטף לעזה ונורה למוות בשוגג, הוא אחד השמות הבולטים שנשקלים בימים אלה לשיריון במפלגת 'הדמוקרטים'.

שמריז, שנחשב לדמות מתונה ובקונצנזוס יחסי בקרב המחנה, החליט כבר על כניסתו לזירה הציבורית ומחזיק במקביל במספר הצעות נוספות ממפלגות שונות. על פי התקנון, ליו"ר המפלגה יאיר גולן שמורה הזכות לבצע שיריון במקום השני או בתחתית העשירייה הראשונה ברשימה. "אנחנו צריכים להגיד לשלטון: הייתם, נכשלתם, סיימתם" שמריז לא הסתיר בעבר את שאיפותיו הפוליטיות. כבר באירוע יום الدמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן הכריז במפורש על כוונותיו לעבור לעשייה פרלמנטרית: "החלטתי שאני נכנס לפוליטיקה, אני רוצה להיות שר התקומה. מהדור שלנו תבוא הישועה. אנחנו צריכים להגיד לחברים בשלטון: הייתם, נכשלתם, סיימתם. הדור שלנו נעדר יותר מדי זמן מתפקידי קבלת החלטות – ותורנו להחליט איך תיראה המדינה".

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בדבריו אז הדגיש את הצורך בריענון מוחלט של השדרה הנהגתית: "קשה לי לחבור לכוחות הפוליטיים הקיימים. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לדבוק בזה שאנחנו צריכים להחליט מה הסיפור הישראלי החדש, וכוח פוליטי צעיר הוא הכרחי היום. להגיע לקלפי זה מאוחר מדי, אנחנו צריכים להקים צוותי עבודה עכשיו כי אנחנו בונים את מדינת ישראל הבאה".

מטעמו של יונתן שמריז נמסר כי הוא "לא יתייחס לשיחות אישיות עם גורמים במערכת ולהצעות הפוליטיות שהוא מקבל". ממפלגת 'הדמוקרטים' לא נמסרה תגובה.