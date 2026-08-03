המחבלות בוכות בכלא "נשאר רק להסתכל על הקיר"

המחבלות ( מתוך שידורי אלג'זירה. תרגום: חיים שגב )

שנים על גבי שנים שאנחנו, האזרחים הפשוטים, ראינו את המתרחש בתוך בתי הסוהר הביטחוניים בישראל והתכווצנו מבושה. המחבלים והמחבלות שביצעו את הפיגועים הקשים ביותר, אלה שפגעו באחים, באחיות ובזוגות צעירים קיבלו בכלא הישראלי תנאים שרוב האזרחים בחוץ יכולים רק לחלום עליהם. זה לא היה כלא זו הייתה קייטנה אחת גדולה! ארוחות כיד המלך, קיוסק מלא מכל טוב, תארים אקדמיים בחינם על חשבון המסים שלנו, מקלחות ללא הגבלה, מסכי טלוויזיה, רדיו ועיתונים יומיים. המחבלים חיו כמו מלכים וניהלו את העניינים מבפנים בראש מורם.

אבל החגיגה הבזיונית הזאת נגמרה, וברוך השם סוף סוף יש בעל הבית. בסרטון חדש שפורסם ברשת האויב אל ג'זירה רואים את המחבלות בבתי הסוהר יושבות מול המצלמה ופשוט מתייפחות בבכי. הן לא מעכלות לאן נעלמו הפינוקים והחיים הטובים שהורגלו אליהם. "לקחו לנו את הרדיו, אסור טלוויזיה ואסור עיתון", מתבכיינת אחת המחבלות בסרטון. "הדבר היחיד שמותר עכשיו זה פשוט להסתכל על הקיר. בודדו אותנו מכל העולם, אין שמש ואין אוויר!". מחבלת אחרת מספרת בבהלה על המציאות החדשה שלה: "נכנסתי לכלא ומסביבי יש רק סורגים מברזל, סוהרים עם מקלות וכלבים משטרתיים".

נו, מה אתם אומרים על זה? ככה בדיוק כלא של מחבלים צמאים לדם צריך להיראות! לא בית מלון, לא מועדון חברתי ולא חוגי העשרה. מאז שנכנס השר איתמר בן גביר לתפקידו, הוא חתך את כל הפינוקים האלה בלי לדפוק חשבון. השר ביטל לחלוטין את הקנטנה ותקציבי העתק לקניית מותרות ומעדנים, שם סוף לימים שבהם סיימו את תקופת הכלא עם תואר ראשון על חשבוננו, והוריד את השאטרים על שידורי הטלוויזיה, הרדיו והעיתונים ששימשו לחגיגות ולהסתה. בנוסף, הונהגה משמעת ברזל שכללה הגבלה על מקלחות חופשיות ומעבר לאוכל בסיסי וקשוח בלבד, בדיוק כמו שמגיע למי שפגע במדינה.

הבכיינות הזו של המחבלות בערוצי האויב היא ההוכחה הכי טובה שהשינוי עובד. מי שבא לפגוע בעם ישראל צריך לדעת מראש שהוא ישלם על זה מחיר כבד, בלי תנאים ובלי פינוקים. הגיע הזמן להחזיר את הכבוד הלאומי, שהמשמעת תהיה משמעת וההרתעה תהיה הרתעה!